3 сентября состоялась премьера шоу "Голос країни-13". Кроме Дорофеевой, тренерами на проекте также стали Артем Пивоваров, Юлия Санина и Иван Клименко.

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Кацурин опубликовал в инстаграм-сторис фото с родными. Они вместе смотрели первый выпуск нового сезона "Голоса страны" и поддерживали Дорофееву.

Команда поддержки Нади Дорофеевой на "Голосе страны" в лице меня, мамы и бабушки,

– подписал снимок Михаил.



Миша Кацурин поддержал Дорофееву / Фото с его инстаграмм-сторис

Он также опубликовал фото Дорофеевой в тренерском кресле, добавив смайлик в виде сердечка. Похоже, муж певицы очень гордится своей любимой.



Кацурин показал Дорофееву / Фото с его инстаграм-сторис

Отметим, что первый выпуск шоу уже прошел. К команде Дорофеевой присоединились 25-летний военный Юрий Городецкий и Александра Лищук, родом из Мариуполя.

Украинская певица сейчас находится в Польше, где снимают "Голос країни". Дорофеева показала серию кадров из-за кулис. Оказалось, что Надя даже успела провести время с дочерью Миши Кацурина – 7-летней Сашей. Они гуляли по улицам Варшавы.

Кацурин не в первый раз поддержал Дорофееву

В конце августа Надя Дорофеева выступила на детском фестивале "Черноморские игры" в Киеве. Звезду пришел поддержать муж Миша Кацурин.

Во время выступления жены он держал свою дочь Сашу на плечах и вместе с ней подпевал песни Нади. Девочка, похоже, тоже любит треки артистки, ведь по удовольствию подтанцовывала в толпе.