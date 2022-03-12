Американские рокеры Gogol Bordello посвятили песню украинской терробороне

Американскую панк-рок группу Gogol Bordello основал украинец Евгений Гудзь. Неудивительно, что музыканты поддержали нас в войне с Россией. Они выпустили патриотическую песню о терробороне.

Группа Gogol Bordello – интернациональная, в ее составе двое россиян – скрипач Сергей Рябцев и аккордеонист Юрий Лемешев. Однако музыканты единогласно поддержали Украину в путинской войне. Они выпустили зажигательную песню Teroborona и обратились к защитникам.

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Дорогие Защитники Украины! В это тяжелое время вы делаете то, чем гордится весь мир! Вы остановили еб*ный "русмир", сделанный по лицензии пропаганды Геббельса. Украинцы первые, кто послал эту химеру на х*й. Мы шлем нашу глубокую поддержку и глубокое уважение каждому из Вас! Украина победит,

– заявляют Gogol Bordello.

Gogol Bordello – Teroborona: слушайте песню онлайн

Кто из украинских музыкантов выпустил песни в войну