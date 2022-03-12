Американские рокеры Gogol Bordello посвятили песню украинской терробороне

12 марта 2022 , 16:26
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Источник:

ютуб-канал Gogol Bordello

Американскую панк-рок группу Gogol Bordello основал украинец Евгений Гудзь. Неудивительно, что музыканты поддержали нас в войне с Россией. Они выпустили патриотическую песню о терробороне.

Группа Gogol Bordello – интернациональная, в ее составе двое россиян – скрипач Сергей Рябцев и аккордеонист Юрий Лемешев. Однако музыканты единогласно поддержали Украину в путинской войне. Они выпустили зажигательную песню Teroborona и обратились к защитникам.

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Дорогие Защитники Украины! В это тяжелое время вы делаете то, чем гордится весь мир! Вы остановили еб*ный "русмир", сделанный по лицензии пропаганды Геббельса. Украинцы первые, кто послал эту химеру на х*й. Мы шлем нашу глубокую поддержку и глубокое уважение каждому из Вас! Украина победит,
– заявляют Gogol Bordello.

Gogol Bordello – Teroborona: слушайте песню онлайн 

Кто из украинских музыкантов выпустил песни в войну

  • Группа ТНМК выпустила пронзительный трек о путинской оккупации – "Доми". Фагот и Фоззи готовили песню ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, но утром 24 февраля она получила новый подтекст.
  • Финалист "Голоса страны 11" Тема Паучек написал песню о войне и приказал российским войскам следовать за российским кораблем. 
  • Львовский певец Павел Табаков презентовал песню "Забирайся, війна", которая "рождена из большой боли и большой борьбы". 
  • Участник Евровидения-2018  MELOVIN переехал во Львов и записал видео на новую песню "Не зволікай".
Автор: Марина Джура