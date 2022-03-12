Американские рокеры Gogol Bordello посвятили песню украинской терробороне
Источник:ютуб-канал Gogol Bordello
Американскую панк-рок группу Gogol Bordello основал украинец Евгений Гудзь. Неудивительно, что музыканты поддержали нас в войне с Россией. Они выпустили патриотическую песню о терробороне.
Группа Gogol Bordello – интернациональная, в ее составе двое россиян – скрипач Сергей Рябцев и аккордеонист Юрий Лемешев. Однако музыканты единогласно поддержали Украину в путинской войне. Они выпустили зажигательную песню Teroborona и обратились к защитникам.
Читайте также Будеш вільна, рідненька, – Сергей Бабкин перепел свой легендарный хит "Солдат"
Дорогие Защитники Украины! В это тяжелое время вы делаете то, чем гордится весь мир! Вы остановили еб*ный "русмир", сделанный по лицензии пропаганды Геббельса. Украинцы первые, кто послал эту химеру на х*й. Мы шлем нашу глубокую поддержку и глубокое уважение каждому из Вас! Украина победит,
– заявляют Gogol Bordello.
Gogol Bordello – Teroborona: слушайте песню онлайн
Кто из украинских музыкантов выпустил песни в войну
- Группа ТНМК выпустила пронзительный трек о путинской оккупации – "Доми". Фагот и Фоззи готовили песню ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, но утром 24 февраля она получила новый подтекст.
- Финалист "Голоса страны 11" Тема Паучек написал песню о войне и приказал российским войскам следовать за российским кораблем.
- Львовский певец Павел Табаков презентовал песню "Забирайся, війна", которая "рождена из большой боли и большой борьбы".
- Участник Евровидения-2018 MELOVIN переехал во Львов и записал видео на новую песню "Не зволікай".