Украина продолжает страдать от российских оккупантов. Вражеские войска активно обстреливают украинские города, убивают гражданское население, устраивают провокации. Об этой войне уже появляются новые песни.

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Финалист "Голоса країни-11" написал песню о войне

Тема Паучек стал одним из самых ярких участников 11 сезона "Голоса страны". Война в Украине длится более 2 недель и за это время артист уже успел записать песню о кровавых событиях. Музыкант признался, что написал этот трек, просматривая видео с войны в нашем государстве. Также Тема обратился к оркам.

Слушайте, следуйте за русским кораблем! Вас здесь не ждали!

– подчеркнул певец.

Паучек выразил соболезнования родственникам, семьям, в которых погибли дети, сыновья, мамы. Победа обязательно будет за нами, а террористов мы никогда не простим!

Тема Паучек спел о войне: смотрите видео онлайн

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Текст публикации Темы Паучека:

Эта песня родилась, когда я смотрел на кадры, где убивают мирное население. Где гребаные русские войска вошли на наши земли, потому что им так захотелось.

Слушайте, следуйте за русским кораблем! Вас здесь не ждали!