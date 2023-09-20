Жена Тараса Тополя объяснила, почему решила вернуться в Украину: "Дальше так быть не могло"

Певица Alyosha в конце августа вернулась в Украину. Артистка больше года жила вместе с детьми в США. Теперь жена Тараса Тополя призналась, почему решила вернуться домой.

В новом интервью певица призналась, что больше не могла находиться в тысячах километров от любимого Тараса Тополи. Alyosha почувствовала, что пора возвращаться ради семьи.

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Почему Alyosha вернулась в Украину

По словам артистки, так дальше быть не могло. Ведь Тарас Тополя не собирался переезжать в Америку.

Я не собиралась жить так дальше, я хотела быть со своей семьей. Я понимала все условия и что это война, определенное время это работало, но потом я поняла, что могу потерять гораздо больше,

– выразилась Alyosha.

Певица понимает, что в Украине нужно соблюдать правила безопасности, но она счастлива, что наконец-то вместе с любимым.



Тополя показал первое фото после возвращения семьи / Фото с его инстаграммы

Звезда также прокомментировал свой пост, возмутивший украинцев – о том, что женщинам нужно вывезти своих детей из Украины. Теперь она объяснила, что подразумевала эвакуацию из "горячих точек".

Alyosha о жизни в США

Жена Тополи добавила, что когда она за границей слышала о ракетных атаках на Украину, это воспринималось гораздо труднее, чем сейчас в Киеве. Иногда в США у нее даже были истерики из-за этого.

Alyosha рассказала, сколько денег тратила на жизнь в США.

Оказывается, у нее закончились деньги, которые были на украинской карте. В то же время, средства, которые она зарабатывала с выступлений, певица отправляла в Варшаву, чтобы волонтеры купили вещи солдатам или гуманитарке.

Я не помню, сколько я заработала, но отдала гораздо больше. Зарабатывала меньше 5 тысяч долларов,

– добавила жена Тополи.

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Alyosha с детьми жила за границей: коротко