Тысячи украинских мужчин месяцами не виделись с родными, потому что постоянно находятся на фронте. Среди них был и Тарас Тополя. Его супруга с детьми в начале войны уехали в США. Только сейчас артист смог прилететь к самым родным.

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Тарас Тополя встретился с детьми

Лидер "Антител" сообщил о невероятной встрече в социальных сетях. В дневнике, который ведет Тарас в фейсбуке и инстаграмме, он написал, что 3 октября находится не в Киеве. Настроение у артиста невероятно, ведь он впервые с начала войны обнял и поцеловал детей.

Пока общих семейных фото нет. Ранее Тарас рассказывал, что его жена Alyosha и дети в Америке остановились у мамы и отчима. Мама музыканта помогает его любимой с детьми, поэтому Тополя встретился еще и с ней.

Обратите внимание! Тарас Тополя смог выехать из Украины во время военного положения, поскольку является отцом троих детей. Также после отвода с фронта он вместе с "Антителами" выступает на благотворительных концертах за границей.