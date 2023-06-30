На днях певица написала пост, в котором упрекнула женщин, которые не вывезли своих детей из Украины. По ее словам, они якобы не осознают опасности.

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Однако такие высказывания Елены Кучер (настоящее имя Alyosha – 24 Канал) затронули многих украинских женщин, которые продолжают жить и воспитывать детей в Украине. После хейта в соцсети звезда публично извинилась.

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи извинилась перед всеми, кого зацепила.

Я совсем не хотела никого обидеть и тем более поучать! Вы все правы, потому что у каждого свой жизненный опыт, который нельзя постичь кому-то другому. Я очень благодарна вам всем за комментарии и за помощь еще больше погрузиться в ситуацию, которая охватила нас всех и понять многое для себя,

– написала Alyosha.

Певица также выразила слова восхищения украинским женщинам. "Вы все невероятные и мужественные, наши женщины! Вы вдохновляете стойкостью и верой!", – добавила она.

Артистка также подчеркнула, что скоро все украинцы увидятся дома.

Что раньше писала Alyosha: основное

Сообщение с опрометчивым высказыванием певица разместила в ответ на критику ее счастливых публикаций во время войны. Артистка показала фото своих детей и написала, что они защищены, в то же время украинские женщины, которые не выехали за границу, подвергают своих детей опасности.

Alyosha заявила, что, если бы украинцы осознавали опасность, они бы вывезли своих детей на запад Украины или за границу. "У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но нет осознания, что ваши дети не защищены... Это обидно" – обратилась она к хейтерам.

Публикация певицы вызвала негодование в комментариях. Некоторые восприняли ее слова как осуждение женщин, которые с детьми остались в Украине, другие добавили, что не все имеют возможность (физической или финансовой) уехать за границу.

К слову, после 24 февраля 2022 Alyosha с детьми переехала в США, где живет мама Тараса. В то же время Тополь стал на защиту Украины – вступил в ряды территориальной обороны. Впоследствии по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группу "Антитела" вывели с боевых позиций Харьковской области.