Тарас Тополя после отвода с фронта летал к родным в США и даже впервые показал, как выглядит его дочь Мария. Сейчас артист находится в Киеве и общается с семьей с помощью видеосвязи.

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Новое фото сына Тараса Тополи и Alyosha

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) редко делится семейными фотографиями, но во время войны стала откровеннее с поклонниками. В честь дня рождения сына Марка она опубликовала его новое фото. Мальчику исполнилось 7 лет.