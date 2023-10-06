В соблазнительном образе: Alyosha по возвращении в Украину поразила треком из Vlad Darwin

Украинская певица Alyosha недавно вернулась из США. Похоже, звезда с головой ушла в работу, ведь за последний месяц представила уже вторую песню. В новом клипе Alyosha зажгла в дуэте с Владом Дарвиным.

В начале сентября певица выпустила мощный трек о войне. А теперь Alyosha спела вместе с Vlad Darwin, с которым она сотрудничает уже 13 лет.

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Alyosha спела в дуэте из Vlad Darwin

Артисты порадовали поклонников новый дектным треком пиж названием "Причастя". Автором композиции является Влад Дарвин. Он объяснил идею песни.

Единственным спасительным чувством для измученных войной семей остается жажда истинной любви – причастие жизни, дарующей прощение и очищение душам миллионов людей.

– рассказал певец.

У композиции "Причастя" есть винтажное звучание итальянского диско 80-х годов с элементами госпела.

В ролике к треку Alyosha была в соблазнительном красном миниплатье с разрезом. Влад Дарвин позировал в шляпе, красном пиджаке и черных штанах.

Alyosha & Vlad Darwin – "Причастя": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Текст песни "Причастя" вызвал спор в сети. Но фанаты были в восторге от нового трека звездного дуэта:

"Очень круто, на повторе постоянно..."

"Хорошая работа. Молодцы. Понравилось все. Буду слушать"

"Очень классное исполнение, однозначно заслуживающее вкусности!"

"Спасибо, что вы у нас есть. Со своими волшебными голосами, интересными текстами, невероятным исполнением. Всегда радуюсь выходу нового сингла"

"Всегда шикарно! Дуэт супер! Тексты глубокие! Спасибо".

"Текст – огонь. Да и вообще – невероятная песня! Риплей".

"Песня и дуэт – бомбезен!"

В то же время некоторые пользователи начали писать, что Alyosha и Влад Дарвин якобы перешли границу:

"По моему мнению, название "Причастя" вообще неуместно, я бы назвала "Жажду". Досадно, что таким образом певцы издеваются над христианскими таинствами. Слова имеют значение, так нельзя!".

"Богохульство! Жаль, что опустилась до такого уровня низкого, чтобы использовать святые и светлые вещи в славе своей. Просто позор".

"Разочаровали. Почему всем так хочется вплетать тему христианства в песни? Не было других рифм или объяснений? Очень жаль!"

"Подумала, что будет глубокая, лирическая, спокойная песня, но что-то пошло не так... Какая-то провокация, непонятно, какой смысл хотели донести. Мне кажется, так спешно, танцуя, не причащаются".

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