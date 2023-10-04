Клип на трек уже просмотрели более 75 тысяч раз, оставили тысячи лайков и много комментариев. К тому же фаны заметили, что при прослушивании композиции у них появляются мурашки, а впоследствии хочется слушать трек снова и снова.

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SHUMEI представил новую песню

В композиции "Волосы" ярко отражены глубокие эмоции и чувства, бушующие в сердце человека в моменты глубокой и искренней любви.

Эта песня является особенной, поскольку раскрывает любовь с другой стороны, с трепетной,

– отметил певец.

Исполнитель также выпустил увлекательный клип на трек, который идеально дополняет музыкальный шедевр. В видео царит волшебная атмосфера, где показан рояль, что играет композицию без какого-либо вмешательства человека.

SHUMEI – "Волосы": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фаны в восторге от трека. В комментариях под видеоработой поклонники заметили, что от трека появляются "мурашки по коже" и его хочется переслушивать снова и снова.