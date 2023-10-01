Так что 24 Канал собрал подборку музыкальных релизов украинских исполнителей. Среди них новинки, как от известных музыкантов, так и песни молодых артистов. Такой разнообразный перечень треков непременно станет дополнением к вашему плейлисту.
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DIMA PROKOPOV и KRISTONKO
Украинский артист DIMA PROKOPOV вместе с певицей и блоггершей KRISTONKO выпустили новый трек "Верю не верю". В композиции воспевается хаотичность и непредсказуемость в отношениях.
Эта песня о тех, кто любил. И о тех, кто был любимым или любимой,
– отметил Дмитрий.
DIMA PROKOPOV и KRISTONK – "Верю не верю": смотрите видео онлайн
Vova Cigan
Вова Цыган, которій стал известным благодаря видео, где он играет под гитару на улицах Тернополя "Червону руту", представил собственный трек о любви. В композиции рассказывается о том, как парень влюбился в старшую девушку, которая работает кассиршей и пытался привлечь ее внимание разнообразными способами.
На странице в инстаграмме Вова написал: ""Ты сказала "А" - вторая моя песня. Мы с командой хотели показать самую светлую сторону влюбленности. Ведь когда тебе кто очень нравится, ты готов сделать все возможное, чтобы привлечь внимание девушки".
Vova Cigan – "Ты сказала "А"": смотрите видео онлайн
ZLATA OGNEVICH
На днях состоялась премьера нового трека певицы "Полюбила". Эта зажигательная песня стала манифестом, который призывает всех женщин любить себя.
Я надеюсь, что "Полюбила" вдохновит многих женщин и заставит их снова почувствовать свою силу,
– сказала артистка.
В музыкальной работе Злата также подняла тему хейта. Ее новая песня учит не воспринимать негатив близко к сердцу, помня о своей собственной ценности, силе и потенциале. Исполнительница добавила: "Как и любая артистка, я не понаслышке знаю о хейте и его влиянии на нас. Поэтому в своей песне рассказала маленький секретик как с ним справиться – любить себя".
ZLATA OGNEVICH – "Полюбила": смотрите видео онлайн
YAKTAK
Песня "Никогда не забудем" рассказывает о том, как мы не всегда ценили то, что имели и часто жили мыслями о завтрашнем дне, забывая наслаждаться настоящим. Тогда незначительные проблемы казались нам большими и важными. Теперь мы понимаем, что многое из того, на что мы жаловались, на самом деле не имело значения. И те времена сейчас выглядят золотыми. Так, новая песня переносит слушателей в прошлое, в далекие дни спокойных будней, где еще не знали о войне.
Уже создано много композиций, которые напоминают нам о важности ценить каждый момент в жизни. Этим треком я хочу сказать о том, что мы никогда не забудем. Встречаться всем вместе на праздники, ездить с родителями на озеро, собираться с друзьями в центре, гулять без комендантского часа до восхода солнца – это те моменты, которые останутся в памяти навсегда.
– прокомментировал релиз YAKTAK.
Что интересно, музыкальный клип певец сделал вместе со своими подписчиками, использовав их видео из прошлого, в которых те делились самыми яркими моментами своей жизни.
YAKTAK – "Никогда не забудем": смотрите видео онлайн
NAPEREXRESTI
Творческий тандем Макса Голоскова и Влада Синенко, которые вместе создают музыку в группе NAPEREXRESTI, представили трек "Украина Live". Новая работа посвящена каждому украинцу, волонтеру и защитникам государственных границ и жизней сограждан.
По словам Макса Голоскова, который служит в рядах ВСУ, новая песня группы настраивает воинов на бой и приближение победы над страной-агрессором.
NAPEREXRESTI – "Украина Live": смотрите видео онлайн
KRUTЬ
Марина Круть презентовала композицию "Пряля", оригинал которой является народной хоровой песней, впервые исполненной в 1919 году украинским хором в обработке Леонтовича. Таким образом певица хотела подарить ей "вторую жизнь" через современную аранжировку и исполнение.
В композиции рассказывается о несчастной утомленной трудом женщине, которая постоянно испытывает насмешки и упреки от своей свекрови и свекра.
"ПРЯЛЯ" - очень символична для меня. Миссия хористов, которые впервые исполнили ее в обработке Леонтовича на зарубежных концертах, очень перекликается с моим личным музыкальным путем сейчас. Моя миссия — показывать и влюблять в красоту украинской музыки иностранцев и делать ее все более узнаваемой в мире,
– отметила Марина.
KRUTЬ – "Пряля": смотрите видео онлайн
Lida Lee
На днях певица порадовала поклонников релизом трека "На грани". В композиции исполнительница подняла важные темы внутренней борьбы и восприятия себя. Одним из основных месседжей песни является то, что нужно дать волю своим эмоциям, не бояться собственных чувств и научиться любить себя таким, каков ты есть.
Lida Lee – "На грани": смотрите видео онлайн
Сергей Лазановский | RIDNYI
Исполнитель презентовал новую песню "Важно", в которой призывает помнить о самых дорогих – близких, любимых и родных, ведь, по словам певца, в водовороте обыденности мы часто забываем об элементарных вещах: позвонить близким сердцу людям и спросить как дела.
"Важно" по звучанию очень простая и легкая песня, и при этом еще и вайбовая. Ей присуще осеннее настроение последних теплых дней... Признаюсь, что это единственный мой трек, который я бесконечно слушаю на повторе. Что касается смысла – мы решили, что не хватает в творчестве такой жизненной песни об обыденных ценностях. О них также важно говорить, ведь это фундамент нашей жизни, особенно сейчас – военной,
– отметил Сергей.
Сергей Лазановский | RIDNYI – "Важно": смотрите видео онлайн
LOOKINICH
Артист выпустил "Love Song (Alex & Zhenya)" - особую песню-манифест всех влюбленных пар.
Я хочу, чтобы трек воспринимался как манифест всех новых украинских семей, которые выбирают быть вместе, жить в любви и согласии, преодолевать препятствия и стойко проходить все испытания судьбы.
– комментирует трек исполнитель.
LOOKINICH – Love Song: смотрите видео онлайн
КИЛИММЕН
Участник группы KALUSH и Kalush Orchestra КИЛИММЕН презентовал композицию "Цветком", посвященную своей любимой.
Моя новая песня о том, что любовь на своём пути может встретить каждый. А когда нужный человек появляется в вашей жизни, то все сразу приобретает смысл,
– поделился исполнитель.
КИЛИММЕН – "Цветком": смотрите видео онлайн
Nora Polinnia
Present Chronicles – новый миниальбом исполнительницы, который рассказывает о войне и опыте людей, которые живут во времена, когда принятие реальности кажется невозможным. Когда они находятся на грани потери всего, что когда-либо делало их людьми. В "PC" представлены как уже известные синглы Gotham и Bunker, так и новые треки, в частности KGB, где Нора высмеивает диктаторский режим России.
T.HUTSULS
Гуцулы из Коломыи воспели исконную борьбу украинского народа в новой песне "Рекрутска". Премьеру группа посвящает Дню Защитников и Защитниц Украины, который впервые отмечают 1 октября.
Это песня жалости, песня тоски по любимому, за сыном, за братом, за мужем, за отцом. Песня-исповедь, которая звучит вечером, когда женщины собрались вместе за большим столом, где резвятся места — места мужчин, которых они ждут с войны. Голос каждой женщины, девушки звучит настолько пронзительно, что доносится до фронта и поддерживает ее героя,
– говорит вокалистка T.HUTSULS Алекса Цымбал.
T.HUTSULS – "Рекрутская": смотрите видео онлайн
O.Torvald
Анна Тринчер
Певица представила долгожданный клип к своей новой песне "Глаза". В видеоработе Анна пытается привести в себя свою любовь, разбивая лед из замороженного партнера, лед дает трещину, а от ее прикосновений и горячих танцев он начинает таять.
Анна Тринчер – "Глаза": смотрите видео онлайн