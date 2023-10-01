Так что 24 Канал собрал подборку музыкальных релизов украинских исполнителей. Среди них новинки, как от известных музыкантов, так и песни молодых артистов. Такой разнообразный перечень треков непременно станет дополнением к вашему плейлисту.

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DIMA PROKOPOV и KRISTONKO

Украинский артист DIMA PROKOPOV вместе с певицей и блоггершей KRISTONKO выпустили новый трек "Верю не верю". В композиции воспевается хаотичность и непредсказуемость в отношениях.

Эта песня о тех, кто любил. И о тех, кто был любимым или любимой,

– отметил Дмитрий.

DIMA PROKOPOV и KRISTONK – "Верю не верю": смотрите видео онлайн

Vova Cigan

Вова Цыган, которій стал известным благодаря видео, где он играет под гитару на улицах Тернополя "Червону руту", представил собственный трек о любви. В композиции рассказывается о том, как парень влюбился в старшую девушку, которая работает кассиршей и пытался привлечь ее внимание разнообразными способами.

На странице в инстаграмме Вова написал: ""Ты сказала "А" - вторая моя песня. Мы с командой хотели показать самую светлую сторону влюбленности. Ведь когда тебе кто очень нравится, ты готов сделать все возможное, чтобы привлечь внимание девушки".

Vova Cigan – "Ты сказала "А"": смотрите видео онлайн

ZLATA OGNEVICH

На днях состоялась премьера нового трека певицы "Полюбила". Эта зажигательная песня стала манифестом, который призывает всех женщин любить себя.

Я надеюсь, что "Полюбила" вдохновит многих женщин и заставит их снова почувствовать свою силу,

– сказала артистка.

В музыкальной работе Злата также подняла тему хейта. Ее новая песня учит не воспринимать негатив близко к сердцу, помня о своей собственной ценности, силе и потенциале. Исполнительница добавила: "Как и любая артистка, я не понаслышке знаю о хейте и его влиянии на нас. Поэтому в своей песне рассказала маленький секретик как с ним справиться – любить себя".

ZLATA OGNEVICH – "Полюбила": смотрите видео онлайн

YAKTAK

Песня "Никогда не забудем" рассказывает о том, как мы не всегда ценили то, что имели и часто жили мыслями о завтрашнем дне, забывая наслаждаться настоящим. Тогда незначительные проблемы казались нам большими и важными. Теперь мы понимаем, что многое из того, на что мы жаловались, на самом деле не имело значения. И те времена сейчас выглядят золотыми. Так, новая песня переносит слушателей в прошлое, в далекие дни спокойных будней, где еще не знали о войне.

Уже создано много композиций, которые напоминают нам о важности ценить каждый момент в жизни. Этим треком я хочу сказать о том, что мы никогда не забудем. Встречаться всем вместе на праздники, ездить с родителями на озеро, собираться с друзьями в центре, гулять без комендантского часа до восхода солнца – это те моменты, которые останутся в памяти навсегда.

– прокомментировал релиз YAKTAK.

Что интересно, музыкальный клип певец сделал вместе со своими подписчиками, использовав их видео из прошлого, в которых те делились самыми яркими моментами своей жизни.

YAKTAK – "Никогда не забудем": смотрите видео онлайн

NAPEREXRESTI

Творческий тандем Макса Голоскова и Влада Синенко, которые вместе создают музыку в группе NAPEREXRESTI, представили трек "Украина Live". Новая работа посвящена каждому украинцу, волонтеру и защитникам государственных границ и жизней сограждан.

По словам Макса Голоскова, который служит в рядах ВСУ, новая песня группы настраивает воинов на бой и приближение победы над страной-агрессором.

NAPEREXRESTI – "Украина Live": смотрите видео онлайн

KRUTЬ

Марина Круть презентовала композицию "Пряля", оригинал которой является народной хоровой песней, впервые исполненной в 1919 году украинским хором в обработке Леонтовича. Таким образом певица хотела подарить ей "вторую жизнь" через современную аранжировку и исполнение.

В композиции рассказывается о несчастной утомленной трудом женщине, которая постоянно испытывает насмешки и упреки от своей свекрови и свекра.

"ПРЯЛЯ" - очень символична для меня. Миссия хористов, которые впервые исполнили ее в обработке Леонтовича на зарубежных концертах, очень перекликается с моим личным музыкальным путем сейчас. Моя миссия — показывать и влюблять в красоту украинской музыки иностранцев и делать ее все более узнаваемой в мире,

– отметила Марина.

KRUTЬ – "Пряля": смотрите видео онлайн

Lida Lee

На днях певица порадовала поклонников релизом трека "На грани". В композиции исполнительница подняла важные темы внутренней борьбы и восприятия себя. Одним из основных месседжей песни является то, что нужно дать волю своим эмоциям, не бояться собственных чувств и научиться любить себя таким, каков ты есть.

Lida Lee – "На грани": смотрите видео онлайн

Сергей Лазановский | RIDNYI

Исполнитель презентовал новую песню "Важно", в которой призывает помнить о самых дорогих – близких, любимых и родных, ведь, по словам певца, в водовороте обыденности мы часто забываем об элементарных вещах: позвонить близким сердцу людям и спросить как дела.

"Важно" по звучанию очень простая и легкая песня, и при этом еще и вайбовая. Ей присуще осеннее настроение последних теплых дней... Признаюсь, что это единственный мой трек, который я бесконечно слушаю на повторе. Что касается смысла – мы решили, что не хватает в творчестве такой жизненной песни об обыденных ценностях. О них также важно говорить, ведь это фундамент нашей жизни, особенно сейчас – военной,

– отметил Сергей.

Сергей Лазановский | RIDNYI – "Важно": смотрите видео онлайн

LOOKINICH

Артист выпустил "Love Song (Alex & Zhenya)" - особую песню-манифест всех влюбленных пар.

Я хочу, чтобы трек воспринимался как манифест всех новых украинских семей, которые выбирают быть вместе, жить в любви и согласии, преодолевать препятствия и стойко проходить все испытания судьбы.

– комментирует трек исполнитель.

LOOKINICH – Love Song: смотрите видео онлайн

КИЛИММЕН

Участник группы KALUSH и Kalush Orchestra КИЛИММЕН презентовал композицию "Цветком", посвященную своей любимой.

Моя новая песня о том, что любовь на своём пути может встретить каждый. А когда нужный человек появляется в вашей жизни, то все сразу приобретает смысл,

– поделился исполнитель.

КИЛИММЕН – "Цветком": смотрите видео онлайн

Nora Polinnia

Present Chronicles – новый миниальбом исполнительницы, который рассказывает о войне и опыте людей, которые живут во времена, когда принятие реальности кажется невозможным. Когда они находятся на грани потери всего, что когда-либо делало их людьми. В "PC" представлены как уже известные синглы Gotham и Bunker, так и новые треки, в частности KGB, где Нора высмеивает диктаторский режим России.

T.HUTSULS

Гуцулы из Коломыи воспели исконную борьбу украинского народа в новой песне "Рекрутска". Премьеру группа посвящает Дню Защитников и Защитниц Украины, который впервые отмечают 1 октября.

Это песня жалости, песня тоски по любимому, за сыном, за братом, за мужем, за отцом. Песня-исповедь, которая звучит вечером, когда женщины собрались вместе за большим столом, где резвятся места — места мужчин, которых они ждут с войны. Голос каждой женщины, девушки звучит настолько пронзительно, что доносится до фронта и поддерживает ее героя,

– говорит вокалистка T.HUTSULS Алекса Цымбал.

T.HUTSULS – "Рекрутская": смотрите видео онлайн

O.Torvald

Украинская рок-группа перевела один из самых популярных треков коллектива "Киев днем и ночью".

O.Torvald – "Киев днем и ночью": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер