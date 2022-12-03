Екатерина Полищук одна из самых медийных защитников "Азовстали". После возвращения из плена девушка активно работает над тем, чтобы освободить из русского плена всех собратьев. Даже выступление на "Голосе страны-12" она посвятила всем, кто до сих пор находится в руках оккупантов, и призвала к их освобождению.

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Зеленский наградил "Пташку" Екатерину Полищук

В инстаграмме защитница опубликовала фото ордена. В сообщении сказала, что посвящает эту награду всем павшим собратьям, которые научили ее мужеству. Екатерина не скрывает, что внутри много эмоций, но она благодарна и в дальнейшем будет упорно работать. Также "Пташка" откровенно высказалась о Зеленском.

Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего президента. С началом полномасштабного вторжения изменило свое мнение о нем. Не все решения понятны широким массам, но путь к победе стремителен и настойчив. Благодарю его. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд,

– написала Екатерина.

Она добавила, что критиковать и поливать грязью могут только люди, даже не представляющие масштабы ответственности Зеленского, не могут ответить даже за себя и свои действия.

Это лидер, а не "лидер". Потому что впереди, а не за спинами. Это моя позиция и мне все равно, кто что о ней думает. С 24 февраля 2022 года она остается непоколебимой. В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним. Кто бы что ни говорил,

– подытожила "Пташка".

Также в Екатерина пояснила, что ее слова о Зеленском – это не радостная благодарность за награду. Награда "Пташки" – бойцы, которые благодарят спасение и помощь, создают новую жизнь. Защитница призывает поддержать власть и помочь победить внешнего врага: "А тогда играйте в великих знатоков политики и военной стратегии".

Спасибо, господин верховный главнокомандующий! Спасибо не за награду, а за настоящего президента-воина. Самый лучший. Горжусь. Лидер,

– написала Полищук в сторис.

А всех изменофилов, которые хотят разжигать конфликт и раскалывать нас в такое время, Екатерина призвала объединиться против врага.

"Пташка" о награде от Зеленского / Скриншоты инстаграм-сторис Екатерины

Напомним, Екатерину Полищук вместе с другими защитниками Мариуполя освободили из плена в конце сентября. Девушка проходит реабилитацию, усталость и истощение дают о себе знать. Но в то же время она активно работает над тем, чтобы все находящиеся в российском плену украинские защитники вернулись домой.