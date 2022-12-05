Украинский музыкант Александр Положинский опубликовал на личной странице новое фото. Он сделал фотографию в снаряжении.

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Новое фото от Саши Положинского

Александр Положинский показался на фоне заснеженного леса и военных.

Хорошо в ВСУ – все досадные интернет-ср*чи долетают только отголосками,

– написал исполнитель.



Александр Положинский / Фото с инстаграма артиста

Также артист поздравил украинцев с Международным днем волонтера. Он предложил послушать его новую песню, которую Положинский опубликовал в телеграм-канале.

"У меня много подруг, друзей и просто знакомых, которых сегодня с полным правом могу поздравить с Днем волонтера и волонтерки. Как поздравления хочу просто поблагодарить всех вас, дорогие настойчивые и неутомимые, за ваш труд, который попытался описать в песне, которую можно услышать на моем канале. На канал можете не подписываться, а вот песню, пожалуйста, слушайте. Вдруг добавит энергии и сил – мне бы хотелось", – поделился Александр Положинский.

Добавим, в Международный день волонтера поздравлением также поделился Сергей Притула. Он поблагодарил коллег по фонду, украинцам дома и за границей.

"Поскольку в волонтерской деятельности сейчас привлечена чуть ли не вся страна, то можно смело утверждать, что это день всех украинцев. Все сейчас что-то делают. Все вместе и каждый на своем месте. Вы – крутые".