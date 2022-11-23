Новость сообщила пресс-служба Национальной оперетты Украины. На официальной странице была опубликована фотография героя.

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Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника. Вечная слава и память нашему Герою,

– говорится в сообщении.

Член правления Суспильного Дмитрий Хоркин сообщил, что герой погиб в боях под Бахмутом.

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным погибшего героя.

Вадим Хлупьянец родился в Донецке

Вадим Хлупьянец – артист балета Киевского театра оперетты – родился в 1996 году в Киеве. В 2014 году переехал из временно оккупированного Донецка. Учился в Киевском хореографическом колледже. Затем присоединился к команде Киевского национального академического театра оперетты.

Герой защищал Украину и погиб 13 ноября на Бахмутском направлении.

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наши соболезнования родным и близким. Разделяем боль потери вместе с родными и близкими погибшего", – говорится в сообщении Народицкой поселковой военной администрации.

Украинцы оставили много щемящих комментариев к сообщению. В частности:

"Жаль и очень грустно, что такой светлый красивый молодой человек отошел в вечность";

"Как мы теряем людей, невероятную боль, слава вам наши украинцы";

"Вечная память Герою. Царство небесное. Пусть земля будет пухом. Соболезнования родным и коллективу. Герои не умирают".

В боях за Украину погиб Алексей Рубцов

В боях за Украину погиб Алексей Рубцов. Он был офицером и одним из ультра киевского Динамо.

Он поддерживал Динамо с трибун не только в Украине, но и за границей. Герой отправился на фронт после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. У героя осталось 2 детей.