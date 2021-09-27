Как рассказывала сама пара, отношения у них начались еще три года назад, в 2018-м. Правда, в "Ночь латины", которая состоялась в последнем выпуске "Танцев со звездами", олимпийская чемпионка рассказала, что роман с итальянцем начался, еще когда она была в браке с первым мужем – украинским саблистом Дмитрием Бойко.

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Но она добавила, что на тот момент она уже как год не жила вместе с мужем. Впрочем, отношения с другим мужчиной все восприняли неоднозначно.

Я готова рассказать свою тайну. Я свои новые отношения с сегодняшним молодым человеком начала еще когда была официально замужем. Мы с Луиджи скрывали это. "А что люди подумают?" я такая плохая, я там едва не изменяю. Через несколько месяцев мои родители узнали об этих отношениях. Мало кто знал, что мы с моим экс-мужем уже год не живем вместе,

– поделилась спортсменка.

Что говорил Луиджи об участии Харлан в проекте

Летом Ольга Харлан и Луиджи Самеле имели возможность побыть вместе в Киеве, куда впервые прилетел итальянец. Они двое вернулись с Олимпиады-2020 в Токио. Кроме Киева, пара побывала и в Николаеве, где родилась Харлан. Там мужчина познакомился с дедушкой Ольги и двумя бабушками. Но он вернулся в Италию сам, поскольку Харлан должна была остаться для проекта "Танцы со звездами".

"Я был очень откровенен с Олей: я "За" ее участие в "Танцах со звездами", ценю это, но нельзя забывать, что я итальянец. Я точно буду ревновать. Но я знаю о детском увлечении Ольги бальными танцами и рад, что теперь она сможет воплотить в жизнь и эту мечту и наконец отдохнуть от напряжения большого спорта", – рассказывал ранее "1+1" Луиджи.



Ольга Харлан и Луиджи Самеле на Олимпиаде-2020 / Фото из инстаграма спортсменки