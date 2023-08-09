Основной месседж, который артистка хотела донести до читателей - "Ваше тело - ваше дело". Так что никто не может указывать, как правильно выглядеть.

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Alyona Alyona отреагировала на скандал

Она поделилась, что нужно принимать, любить себя и не считаться с людьми, которые думают, что с кем-то что-то не так.

Ограниченные люди всегда стараются ограничить других, но есть люди без предела. Они не оценивают других людей, живут в мире и гармонии с собой и другими,

– отметила певица.

"Когда ты любишь себя и принимаешь себя, тогда только тебе решать худеть, или толстеть, брить ноги, или не брить, увеличивать губы, делать липосакцию или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело-ваше дело", — добавила исполнительница.

Реакция сети

Под публикацией фанты поддержали и выразили свое восхищение певицей. Кроме того, украинские знаменитости также написали много приятных слов артистке.

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