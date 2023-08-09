Основной месседж, который артистка хотела донести до читателей - "Ваше тело - ваше дело". Так что никто не может указывать, как правильно выглядеть.
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Alyona Alyona отреагировала на скандал
Она поделилась, что нужно принимать, любить себя и не считаться с людьми, которые думают, что с кем-то что-то не так.
Ограниченные люди всегда стараются ограничить других, но есть люди без предела. Они не оценивают других людей, живут в мире и гармонии с собой и другими,
– отметила певица.
"Когда ты любишь себя и принимаешь себя, тогда только тебе решать худеть, или толстеть, брить ноги, или не брить, увеличивать губы, делать липосакцию или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело-ваше дело", — добавила исполнительница.
Реакция сети
Под публикацией фанты поддержали и выразили свое восхищение певицей. Кроме того, украинские знаменитости также написали много приятных слов артистке.
- Владимир Дантес : "Я обожаю тебя"
- Марина Круть: "Ален, герлз павер. Ну, выбиваем нокаутом инста-идеальность"
- Даша Астафьева: "Вы с арбузом мэйд май дей"
- Оля Полякова: "Блин, это круто"
- FIINKA: "Как моя баба сказала: "Кому я нехороша, люди, поэтому я сы всрала"
Не только Alyona Alyona
- Украинская бандуристка Марина Круть впервые рассказала историю о том, как в детстве излила на себя кипяток. После этого она 4 месяца лежала в больнице. Девушка решилась на это после скандала с Остапчуком, Буше и Позитивом. К тому же она обратилась к подписчикам и заверила, что никто не имеет права оценивать внешность по каким-либо стандартам. Kruть посоветовала женщинам игнорировать людей, пытающихся внушить им, что они "какие-то не такие".
- Маша Ефросинина также отреагировала на скандальные заявления шоуменов о женской депиляции. Телеведущая подчеркнула, что каждый человек имеет право бриться там, где он этого хочет. Также каждый может стричься и одеваться, как ему нравится. Более того, Маша заметила, что женщина не должна "успевать" забеременеть до определенного возраста. Она должна делать этот выбор только когда готова.