Об этом Alyona Alyona объявила в соцсетях. Звезда призналась, что устала и хочет отдохнуть несколько месяцев.

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По словам реперки, концерты за границей истощили ее. Поэтому Alyona Alyona взяла паузу.

Хочу взять творческую паузу. Не буду раскрывать всех подробностей, только скажу, что постоянное пересечение границы вытащило из меня все силы – как моральные, так и физические, а еще изрядно ударило по здоровью,

– написала артистка.

Певица не планирует концерты на следующие несколько месяцев. Alyona Alyona посвятит ноябрь восстановлению сил, а в декабре займется творчеством.

"Что будет в январе – я еще не решила, но точно знаю, что на эти три месяца не исчезну с публичного поля. Я буду рассказывать, как я, что со мной, что говорят мои анализы. Но я не буду давать концерты", – заявила реперка.

Однако она добавила, что может сделать исключение для некоторых выступлений.

За последние полтора года я очень мало уделяла времени тому, что беспокоит лично меня. Особенно здоровью. И пережитые стрессы начали вылезать боком – это я могу констатировать точно. Хочу себя "подламчить",

– ответила Alyona Alyona.

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