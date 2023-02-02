Украинская артистка Alyona Alyona рассказала, что перенесла серьезную операцию. Она не призналась, что именно касалось вмешательства врачей, но рассказала о своем состоянии.

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Alyona Alyona перенесла операцию

Еще накануне операции репер намекнула, что ее здоровье ухудшилось из-за самолечения. "Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, потому что: "Ой, мы в Европе, врач далеко..." Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых - и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" – обращалась к подписчикам артистка.

Операция прошла сегодня, 1 февраля. Уже сегодня Alyona Alyona вышла на связь и рассказала, что чувствует себя хорошо. Также она опубликовала видео из больничной палаты.

Операция была вчера, сейчас со мной все хорошо. Подробности не спрашивайте – не буду рассказывать. Я жива-здорова, немного что-то болит, но все будет хорошо. Мне серьезную операцию проделывали один раз в жизни. Это второй раз, я забыла, как это. Что нужно лежать, ждать,

– рассказала звезда.

Alyona Alyona перенесла операцию: видео

Добавим, что недавно Alyona Alyona признавалась, что хочет покидать инстаграм. Она рассказала, что ей нужен отдых от социальных сетей. "Я решила, что в год буду брать несколько пауз для себя. Возможно, в месяц для того, чтобы перевести дух, отдохнуть от соцсетей, набраться новых сил и продолжать вести диалог с подписчиками и слушателями", – делилась артистка.

Отметим, что недавно из больницы выписалась близкая подруга Alyona Alyona – Jerry Heil. Артистка упала в оркестровую яму во время одного из концертов и сломала ребро. Она находилась под наблюдением врачей некоторое время, а теперь возобновляется и делает тренировки.