Украинская исполнительница Alina Pash выпустила новую версию песни "Тіні забутих предків". Также она представила видеоработу.

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Alina Pash представила клип на "Тіні забутих предків"

Певица сняла магический и метафорический клип в Италии. Это были две локации – самый глубокий в мире бассейн с термальной водой Y-40, а также Альта-Бадия в Доломитовых Альпах.

Видео метафорично – оно отражает разнообразие украинской культуры. От глубоких вод до высоких гор раздается Родина. Выражаю невероятную благодарность всем причастным к созданию видео, Я горжусь результатом и благодарю всех, кто стал его частицей,

– поделилась Alina Pash.

Также артистка добавила, что переосмыслила и немного изменила текст песни, и после 24 февраля она зазвучала по-новому.

Alina Pash – "Тіні забутих предків": смотрите видео онлайн

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