Украинская исполнительница Alina Pash выпустила новую версию песни "Тіні забутих предків". Также она представила видеоработу.
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Alina Pash представила клип на "Тіні забутих предків"
Певица сняла магический и метафорический клип в Италии. Это были две локации – самый глубокий в мире бассейн с термальной водой Y-40, а также Альта-Бадия в Доломитовых Альпах.
Видео метафорично – оно отражает разнообразие украинской культуры. От глубоких вод до высоких гор раздается Родина. Выражаю невероятную благодарность всем причастным к созданию видео, Я горжусь результатом и благодарю всех, кто стал его частицей,
– поделилась Alina Pash.
Также артистка добавила, что переосмыслила и немного изменила текст песни, и после 24 февраля она зазвучала по-новому.
Alina Pash – "Тіні забутих предків": смотрите видео онлайн
С этой песней Паш выиграла Нацотбор
- Напомним, с песней "Тени забытых предков" Alina Pash победила в Нацотборе на Евровидение-2022, однако украинцы возмутились ее бывшими поездками в Россию и справками в Крым. Звезду дисквалифицировали с конкурса, вместо нее в Италию поехали Kalush Orchestra и победили.
- После Евровидения и разоблачения в правде Alina Pash неоднократно оправдывалась за сотрудничество с россиянами, жаловалась на "размазанную память", когда вспоминала свою поездку в оккупированный Крым, а позже призналась, что обманула.
- Последняя ее версия такова – выступать в Крыму на свадьбу певица уехала вместе с Ириной Билык. Alina Pash признавалась, что ей было очень обидно, что та не проронила ни слова об этом.