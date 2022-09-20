Музыкант не может жить без любимого инструмента, поэтому даже на поле боя постоянно имеет у себя скрипку. Под открытым небом в полной боевой экипировке Моисей сыграл трогательную композицию.

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Моисей Бондаренко сыграл на скрипке на передовой

Музыкант и защитник родом из села Красноивановка Днепропетровской области. В первый раз он взял скрипку в руки в 13 лет. Затем переехал в Киев, где продолжил обучение, а также выступал на улицах и корпоративах.

Во время полномасштабной войны Бондаренко встал на защиту Украины. Однако он не отказался от любимого дела и даже на фронте находит время для музыки. Под открытым небом Моисей сыграл трогательную композицию Someone you loved шотландского исполнителя Льюиса Капальди. Видео быстро разлетелось по сети.

Моисей Бондаренко – Someone you loved: смотрите видео онлайн

Напомним, уже не первый раз украинские военные демонстрируют свои таланты. Ранее они покорили треком о Херсоне по мотиву песни Степана Гиги "Цей сон". Видео можно просмотреть здесь.