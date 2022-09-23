Українська виконавиця Alina Pash випустила нову версію пісні "Тіні забутих предків". Також вона представила відеороботу.
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Alina Pash презентувала кліп на "Тіні забутих предків"
Співачка зняла магічний та метафоричний кліп в Італії. Це були дві локації – найглибший у світі басейні з термальною водою Y-40, а також Альта-Бадія у Доломітових Альпах.
Відео є метафоричним – воно відображає різноманітність української культури. Від глибоких вод до високих гір лунає Батьківщина. Висловлюю неймовірну вдячність всім причетним до створення відео, Я пишаюся результатом і дякую всім, хто став його частинкою,
– поділилась Alina Pash.
Також артистка додала, що переосмислила та трохи змінила текст пісні, тож після 24 лютого вона зазвучала по-новому.
Alina Pash – "Тіні забутих предків": дивіться відео онлайн
З цією піснею Паш виграла Нацвідбір
- Нагадаємо, із піснею "Тіні забутих предків" Alina Pash перемогла у Нацвідборі на Євробачення-2022, проте українці обурились її колишніми поїздками у Росію та довідками у Крим. Тож зірку дискваліфікували з конкурсу, замість неї в Італію поїхали Kalush Orchestra та перемогли.
- Після Євробачення та викриття у правді Alina Pash неодноразово виправдовувалась за співпрацю з росіянами, скаржилась на "розмазану пам'ять", коли згадувала свою поїздку до окупованого Криму, а згодом таки зізналась, що обманула.
- Остання її версія така – виступати в Криму на весілля співачка поїхала разом з Іриною Білик. Alina Pash зізнавалась, що їй було дуже образливо, що та не промовилась ні словом про це.