В пиджаке на голое тело и с кольчугой: Alina Pash стала ведущей музыкальной премии в Европе

Певица Alina Pash поделилась фото, на котором предстала в соблазнительном образе. Под фотографией звезда сообщила, что стала ведущей премии Music Moves Europe Awards.

Эту новость она хотела объявить громко и радостно, но это невозможно из-за трагедии, которая произошла 14 января в Днепре. Российская ракета убила 45 мирных украинцев, которые назодились в праздничный день дома.

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Однако артистка подчеркнула, что сейчас задача украинцев – не останавливаться и продолжать борьбу.

Alina Pash будет ведущей Music Moves Europe Awards

Наши звезды во время полномасштабной войны не упускают никакой возможности, чтобы говорить об Украине. Так, Alina Pash станет ведущей престижной музыкальной премии Music Moves Europe Awards – премии Европейского Союза, призванной поддержать новых артистов. Компанию на этом мероприятии ей составит популярный нидерландский ведущий Фернандо Халман.

Эту новость исполнительница сообщила под соблазнительным фото, на котором изображена в белых штанах, пиджаке, одетом на голое тело, и с кольчугой на голове.

Боже, благослови нас, в этом году наступит момент, когда весь мир будет праздновать победу Украины – ту самую ожидаемую победу света над злом,

– написала Алина под фотографией.



Alina Pash / Фото с инстаграмма певицы

Music Moves Europe Awards и украинские артисты