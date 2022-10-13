Объявление номинантов прошло в Париже 12 октября. Кроме нее, на соискание премии в категории Public Choice Award 2023 претендуют 15 молодых европейских артистов из Чехии, Дании, Нидерландов, Германии, Австрии и многих других европейских стран. Но приз зрительских симпатий получит лишь одна звезда.

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Jerry Heil вдохновляет миллионы пользователей YouTube своими песнями и каверами. Она также посылает важное послание миру против войны вместе с обладательницей MME Awards Alyona Alyona,

– отметили организаторы премии.

За лауреата премии можно проголосовать на сайте Music Moves Europe Awards. Победитель награды Public Choice Award получит 5 тысяч евро. Общий призовой фонд премии – 100 тысяч евро, их получит каждый из пяти лауреатов премии Европейского Союза. Обладатель Grand Jury Prize получит 10 тысяч евро и ваучер на "зеленый тур" (организацию экологических гастролей) на 5 тысяч евро.



Jerry Heil стала номинанткой Music Moves Europe Awards 2023 / Фото с сайта

Все победители будут объявлены на церемонии награждения Music Moves Europe Awards в четверг, 19 января 2023, на фестивале-шоукейсе ESNS в Гронингене, Нидерланды. Следовательно, Jerry Heil, возможно, придется прервать свою учебу в США в Беркли и приехать на отличие в Нидерланды. Пока сама артистка еще не отреагировала на номинацию.

Напомним, что Jerry Heil может стать третьей украинской артисткой, получившей премию Европейского Союза. В 2021 году награду получила реперша Alyona Alyona, а в 2022 – певица Alina Pash. Отметим, что у Alyona Alyona у Jerry Heil – тесная дружба. В этом году они выпустили несколько общих хитов и вместе выступают за границей на благотворительных мероприятиях.



Alyona Alyona и Jerry Heil в Европе / Фото из инстаграмма артистки