Alina Pash расставила все точки в истории с поездкой в Крым: "Я сказала ложь"
Источник:"Свідомі"
Певица Alina Pash наконец-то рассказала правду о поездке в Крым и справке. Она призналась, что справка ложная, а в интервью Общественному – соврала.
Alina Pash после скандала на Нацотборе на Евровидение-2022 активно доказывала, что ездила в Крым со стороны Украины и не нарушала законодательство. Однако через несколько месяцев сама призналась, что соврала.
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Alina Pash соврала про поездку в Крым
В 2015 году в интервью Кате Осадчей рассказала, что ездила во временно оккупированный Крым. Однако при участии в Нацотборе на Евровидение-2022 версии поездки Алины постоянно менялись. Однажды она заявила, что вообще туда не ездила.
Теперь Алина рассказала правду. В 2015 году она работала на бэк-вокале у Ирины Билык. Согласно контракту не могла отказаться от одной из работ. В том году Билык ездила в Крым на свадьбу своей подруге, где выступала. Половина команды ехали на остров автобусом из Украины, а другие летели из России. В тот период у команды было много перелетов и поездок, поэтому артистка не очень помнит, как добиралась в Крым.
В паспорте у меня никаких отметок нет. Да, вероятно, это был перелет из России, потому что где-то я опубликовала сообщение в фейсбуке с сетованием на услуги "Аэрофлота". Я не знала, что это нарушение Закона Украины о пересечении админграницы, что так могу легализовать оккупацию Крыма. Мне очень досадно, что я не ориентировалась в этой теме и вообще, что была на этом выступлении,
– призналась Паш.
Команда Алины во время Нацотбора настаивала, чтобы она максимально четко говорила, что вроде бы все было легально, иначе не будет допущена к Евровидению. Хотя сейчас Алина будто бы понимает, что нельзя было так комментировать эту поездку: "Я контактировала с людьми, которые были в команде Ирины Билык, узнавала, как кто ехал, чтобы выяснить, как доехала я. Менеджер Иры долго не отвечал мне, а потом сказал, что не помнит, потому что нас было много.
Сейчас я бы не хотела, чтобы это звучало как оправдание. Однако в какой-то момент я сказала неправду о попадании в Крым. За это я хочу извиниться перед общественностью. Я действительно до конца не уверена, как на самом деле все произошло,
– подчеркнула Alina Pash.
Почему Паш подделала справку о пересечении границы
Перед прямым эфиром Нацотбора Суспільне потребовало подтверждения законности попадания Алины на территорию временно оккупированного Крыма. Тогда у девушки еще не было официальной информации под Государственной Пограничной Службы. Партнер Паш в лейбле предложил ей решить эту проблему.
Я осознавала, что способ может быть не совсем честным, но тогда позволила это сделать. Я несу полную ответственность за эти действия. Это был очень непростой момент: давление общественности, неуверенность команды, я была с воспалением легких. Произошла роковая ошибка, и я до сих пор пожинаю плоды от этой истории,
– рассказала исполнительница.
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Как появилось фото с Красной площади
В 2017 году Алина публиковала в сети фото, сделанное на Красной площади в Москве. Тогда она обозначила автора фотографии, а затем отредактировала подпись. Теперь под этим фото можно увидеть текст: "Kyiv, а не Kiev". Паш объяснила, что это был пранк. Ее будто бы бесит, что название столицы Украины пишут неправильно. Однако слова исполнительницы вызывали сомнения.
Alina Pash в Москве / Скриншот из инстаграмма артистки
Alina Pash в Москве / Скриншот из инстаграмма артистки
В новом интервью Алина объяснила, что ездила в Москву не на выступление, а к родственникам: "Я хотела посмотреть, что это за Мордор, куда все музыканты едут. Это была моя единственная прогулка по городу. Эту фотографию сделала с идеей показать свою позицию. Мол, я стою такая "борза" на Красной площади с надписью "Киев". Это должен быть "фак" системе. Но все восприняли иначе, и показать свою позицию мне не удалось".
Алина понимает, что ее репутация дискредитирована
После интервью Алина опубликовала сообщение в инстаграмме. Она понимает, что репутация дискредитирована, и доверия к ней теперь нет. В скором времени артистка планирует дать еще одно интервью в видеоформате. Артистка принесла извинения Общественному и общественности за ложь. Алина подчеркнула, что берет на себя ответственность за то, что определенным образом ее действия помогли агрессору прийти сюда.
Не надеюсь на понимание или любовь сразу – знаю, что лучше всего скажет время и мои действия. Я двигаюсь дальше, стараюсь своим творчеством и деятельностью заслужить доверие и уважение тех, кто на мне поставил крест,
– подытожила певица.
Alina Pash / Фото с инстаграмма певицы