Alina Pash после скандала призналась, что ездила в Крым с Ириной Билык
Источник:инстаграм Alina Pash
На Евровидение-2022 от Украины должна была ехать Alina Pash, но из-за незаконного визита в Крым ее дисквалифицировали. Певица до сих пор отбивается от хейтеров, которые обвиняют ее в предательстве. Так, отвечая на очередные обвинения, она впервые призналась, что в Крыму была с Ириной Билык.
Ирину Билык Alina Pash "сдала" после того, как проект Екатерины Осадчей "Светская жизнь" в очередной раз напомнил о ее любви к России. Она заявила, что в оккупированный Крым летала на свадьбу друзей народной артистки Украины и пела у нее на бэк-вокале.
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Alina Pash ездила в Крым с Ириной Билык
"Алина Паш после победы Kalush Orchestra пожаловалась на массовую травлю. В своем инстаграме певица написала, что сейчас помогает украинской армии, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы реабилитироваться в глазах украинцев после ее выступления в РФ, куда она ездила к знакомым на свадьбу", – говорится в посте "Светской жизни".
На очередной упрек артистка ответила так: "Во-первых, после победы Украины я поздравила Kalush Orchestra, как и поддерживала до. Во-вторых, мне не нужно реабилитироваться, ведь я просто защищаю свое достоинство".
В-третьих, я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым русским. Крым – это Украина,
– неожиданно заявила Alina Pash.
Сама Ирина Билык пока никак не ответила на такое разоблачение.
Скриншот с инстаграм-сторисом Alina PashИнтересно, ранее Alina Pash рассказывала лишь то, что в Крыму выступала на свадьбе "украинской девушки", "у родственников членов команды, у которых была свадьба".
Как Alina Pash попала в оккупированный Крым
- В сентябре 2019 года в интервью Кате Осадчей Alina Pash призналась, что в 2015-м летала в Крым из России, то есть незаконно: "К сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти".
- Общественный активист Сергей Стерненко подтверждал это. Он опубликовал перечень ее пересечений государственной границы, из которой видно, что 11 августа 2015 Alina Pash из Киева вылетела в Москву, 12 августа – из Москвы прилетела в оккупированный Крым, а 14 августа – из "Домодедово" прибыла в Киев.
- Сама артистка уверяла, что в Крым ехала автобусом, а админграницу пересекала в Херсонской области. Она даже показывала справку от пограничников, которую, как выяснилось потом, подделала.