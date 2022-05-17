Alina Pash после скандала призналась, что ездила в Крым с Ириной Билык

На Евровидение-2022 от Украины должна была ехать Alina Pash, но из-за незаконного визита в Крым ее дисквалифицировали. Певица до сих пор отбивается от хейтеров, которые обвиняют ее в предательстве. Так, отвечая на очередные обвинения, она впервые призналась, что в Крыму была с Ириной Билык.

Ирину Билык Alina Pash "сдала" после того, как проект Екатерины Осадчей "Светская жизнь" в очередной раз напомнил о ее любви к России. Она заявила, что в оккупированный Крым летала на свадьбу друзей народной артистки Украины и пела у нее на бэк-вокале.

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Alina Pash ездила в Крым с Ириной Билык

"Алина Паш после победы Kalush Orchestra пожаловалась на массовую травлю. В своем инстаграме певица написала, что сейчас помогает украинской армии, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы реабилитироваться в глазах украинцев после ее выступления в РФ, куда она ездила к знакомым на свадьбу", – говорится в посте "Светской жизни".

На очередной упрек артистка ответила так: "Во-первых, после победы Украины я поздравила Kalush Orchestra, как и поддерживала до. Во-вторых, мне не нужно реабилитироваться, ведь я просто защищаю свое достоинство".

В-третьих, я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым русским. Крым – это Украина,

– неожиданно заявила Alina Pash.

Сама Ирина Билык пока никак не ответила на такое разоблачение.

Скриншот с инстаграм-сторисом Alina Pash

Как Alina Pash попала в оккупированный Крым

В сентябре 2019 года в интервью Кате Осадчей Alina Pash призналась, что в 2015-м летала в Крым из России, то есть незаконно: "К сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти".

Общественный активист Сергей Стерненко подтверждал это. Он опубликовал перечень ее пересечений государственной границы, из которой видно, что 11 августа 2015 Alina Pash из Киева вылетела в Москву, 12 августа – из Москвы прилетела в оккупированный Крым, а 14 августа – из "Домодедово" прибыла в Киев.

Сама артистка уверяла, что в Крым ехала автобусом, а админграницу пересекала в Херсонской области. Она даже показывала справку от пограничников, которую, как выяснилось потом, подделала.

ранее Alina Pash рассказывала лишь то, что в Крыму выступала на свадьбе