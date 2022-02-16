Alina Pash официально дисквалифицировали: может ли на Евровидение-2022 поехать Kalush Orchestra

Оргкомитет Национального отбора принял решение официально дисквалифицировать Alina Pash. В Суспильном предположили, кто может представлять Украину вместо нее.

Украинская певица Alina Pash все-таки не сможет представлять Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022". Вместо нее, вероятно, поедет кто-нибудь другой.

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Alina Pash дисквалифицирована

16 февраля состоялось внеочередное заседание Организационного комитета национального отбора. Было принято решение прекратить участие Alina Pash в Нацотборе.

Это решение было принято согласно правилам. В частности, Alina Pash нарушила пункт 3.4. о предоставлении недостоверной информации.

"Правила Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае фиксации "Суспильным" факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, "Суспильне" вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время", – объявил Оргкомитет.

Оргкомитет добавил, что Alina Pash согласилась с таким решением, хотя первой заявила, что отказывается представлять Украину.

Кто может принять участие в Евровидении-2022

, основанием для принятия такого решения была фейковая справка, предоставленная Alina Pash, то есть членом ее команды, "Суспильному" о законном въезде в оккупированный Крым.

Наблюдательный совет "Суспильного" соберется в пятницу, 18 февраля, в 12 часов. Сначала собрание должно было состояться для решения, поедет ли Alina Pash в Италию. А теперь там обсудят, кто ее заменит. Вероятно, это может быть Kalush Orchestra.

Возможно ли, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и его дисквалифицируют, соответственно, и победителем становится другой,

– заявил Николай Чернотицкий, председатель правления НСТУ.

Почему Alina Pash дисквалифицировали