Певица Алина Гросу присоединилась к рядам волонтеров и помогает Украине. В фейсбуке она показала, как лепит вареники для беженцев.
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Алина Гросу готовит для беженцев
"Весь день готовим сегодня для беженцев", – написала Алина Гросу. Она опубликовала фото и видео, где стоит в фартуке на кухне и лепит вареники.
Алина Гросу лепит вареники / Фото из фейсбука
Алина Гросу лепит вареники:
Отметим, Алина Гросу переехала в Москву еще в 2010 году на учебу. Когда началась война на Донбассе, она вернулась из патриотических соображений. Тем не менее еще через год начала жить в России и строить карьеру там. К тому же, она сотрудничала с Григорием Лепсом, который выступал против революции на Майдане, посещал оккупированный Крым и в заключении был занесен в "Миротворец".
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