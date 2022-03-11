Певица Алина Гросу присоединилась к рядам волонтеров и помогает Украине. В фейсбуке она показала, как лепит вареники для беженцев.

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Алина Гросу готовит для беженцев

"Весь день готовим сегодня для беженцев", – написала Алина Гросу. Она опубликовала фото и видео, где стоит в фартуке на кухне и лепит вареники.



Алина Гросу лепит вареники / Фото из фейсбука

Алина Гросу лепит вареники:

Добавим , Алина Гросу рассказывала, что на время войны решила остаться в Украине . Она поделилась, что с семьей будет делать все возможное, чтобы помогать украинцам и призвала других делать это. Тем не менее слов осуждения страны-агрессора в сообщениях не было.

Отметим, Алина Гросу переехала в Москву еще в 2010 году на учебу. Когда началась война на Донбассе, она вернулась из патриотических соображений. Тем не менее еще через год начала жить в России и строить карьеру там. К тому же, она сотрудничала с Григорием Лепсом, который выступал против революции на Майдане, посещал оккупированный Крым и в заключении был занесен в "Миротворец".