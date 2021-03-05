На днях Джамала получила новый титул, войдя в 100 самых успешных женщин Украины вместе с Катей Осадчей, Ирмой Витовской и другими звездами. Однако сама певица признается, что сейчас едва ли не самый сложный период в ее жизни. Она разрывается между материнством и творчеством, однако не уходит из шоу-бизнеса и сцены.

Украинское издание "Новое Время" опубликовало список 100 самых успешных женщин страны. Первое место среди представительниц шоу-бизнеса заняла Джамала. Певица отреагировала на почетное звание в инстаграм-профиле и призналась, что именно сейчас ей как никогда приятно носить этот титул.

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Как Джамала сочетает материнство с творчеством

В июне прошлого года артистка второй раз стала мамой, родив сына Селим-Гирая. Младшему сыну звезды исполнилось всего восемь месяцев, тогда как старшему Эмиру 2 года. Однако после вторых родов она не ставила карьеру на паузу и не уходила в декретный отпуск, продолжая выступать и записывать хиты. В новом посте Джамала призналась, каждое утро повторяет себе, что она сильная и со всем справится, ведь сейчас у нее бешеный ритм жизни.

Дети, муж, работа, собака, домашние дела, немножко ты. И если в этом и есть успех – замечательно. Сказать, что сейчас непросто – ничего не сказать,

– написала Джамала.

Певица добавила, что изо дня в день разрывается между материнством и творчеством. Она вспомнила, как убаюкивала Селим-Гирая, параллельно прослушивая новый альбом, выбирая обложку, вычитывая материал интервью и готовясь к новому, однако уже на английском. Со старшим сыном, безусловно, меньше хлопот, однако забирать его из садика – обязанность звездной мамы.

"Каждый раз говорю себе: "Сейчас-сейчас, скоро станет легче, это просто такой момент". Такие мы – мы с вами! Это наш с вами успех", – подчеркнула Джамала, разделив свое звание со всеми матерями.

Добавим, после рождения второго сына Джамала отказалась от помощи нянь из-за пандемии коронавируса и делила родительские обязанности с мужем Бекиром: папа ухаживал за Эмиром, а мама – за новорожденным Селим-Гираем. К тому же из роддома певица переехала к друзьям, пока в детской заканчивался ремонт. Помогают ли няни с воспитанием мальчиков сейчас, неизвестно, однако, судя по напряженному графику артистки, за ее сыновьями все же ухаживают помощницы.