Украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась новым фото с поклонниками. Она показала невероятный образ в изумрудном платье.

Знаменитая украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Елена Шоптенко посетила светское мероприятие. Попутно она поделилась фото с него и продемонстрировала образ.

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Елена Шоптенко посетила вечер-презентацию фотокниги Ростислава Репки "Аркур. Вдохновение". Одной из героинь этой арт-книги стала сама танцовщица.

Образ Елены Шоптенко

Хореограф позировала перед камерой на темно-красном фоне, что добавило фото перчинки. Она предстала в изумрудном шелковом асимметричном платье с небольшими вырезами. Наряд удачно подчеркнул фигуру звезды.

Елена Шоптенко соединила платье с золотистыми босоножками с жемчужинами. Аутфит дополнили стильные серьги-подвески.

Певица собрала волосы в конский хвост, а на лице сделала вечерний макияж. Знаменитость подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила бордовой матовой помадой, добавив look изысканности.

Так хотелось быть красивой в тот вечер, что даже тающий снег не остановил меня обуть под платье босоножки. Говорят, изумрудный мне подходит,

– написала Елена Шоптенко под фото.

Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко

Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко

Поклонники засыпали танцовщицу комплиментами: