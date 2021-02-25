Елена Шоптенко показала роскошный образ: фото звезды в изумрудном платье
Украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась новым фото с поклонниками. Она показала невероятный образ в изумрудном платье.
Источник:Инстаграм Елены Шоптенко
Знаменитая украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Елена Шоптенко посетила светское мероприятие. Попутно она поделилась фото с него и продемонстрировала образ.
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Елена Шоптенко посетила вечер-презентацию фотокниги Ростислава Репки "Аркур. Вдохновение". Одной из героинь этой арт-книги стала сама танцовщица.
Образ Елены Шоптенко
Хореограф позировала перед камерой на темно-красном фоне, что добавило фото перчинки. Она предстала в изумрудном шелковом асимметричном платье с небольшими вырезами. Наряд удачно подчеркнул фигуру звезды.
Елена Шоптенко соединила платье с золотистыми босоножками с жемчужинами. Аутфит дополнили стильные серьги-подвески.
Певица собрала волосы в конский хвост, а на лице сделала вечерний макияж. Знаменитость подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила бордовой матовой помадой, добавив look изысканности.
Так хотелось быть красивой в тот вечер, что даже тающий снег не остановил меня обуть под платье босоножки. Говорят, изумрудный мне подходит,
– написала Елена Шоптенко под фото.
Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко
Елена Шоптенко / Фото из инстаграма Елены Шоптенко
Поклонники засыпали танцовщицу комплиментами:
- Восхищаюсь вами;
- Красавица;
- Королева;
- Великолепные босоножки;
- Очень красивая;
- Какая красота.
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