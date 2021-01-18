Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко часто делится с поклонниками новыми фотографиями. На днях она опубликовала нежные фото с зимней прогулки.

Успешная украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко продолжает делиться с поклонниками радостными моментами из своей жизни. На днях она опубликовала очередную серию фото на официальной инстаграм-странице.

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Новые фото Алены Шоптенко

Недавно в городах Украины наступила настоящая зима. На улице градусник показывает низкую температуру, а вокруг все засыпало снегом. Украинские звезды, которые остались в Украине, делились фото с зимних прогулок и показывали, как развлекались и грелись в мороз.

Танцовщица Алена Шоптенко тоже обнародовала фотографии с прогулки зимой. Она оделась соответственно: выбрала теплый черный пуховик и белоснежные шапку и варежки. Звезда распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж. Алена подчеркнула глаза тушью, а губы накрасила персиковой помадой.

Перед камерой танцовщица позирует улыбающаяся и радостная. Она набрала в ладони много снега и подбросила его вверх. Кадры получились очень атмосферными и нежными.

Запрыгиваю в последний вагон поезда с фотографиями со снегом,

– подписала снимки Алена Шоптенко.



Алена Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко



Алена Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко

Поклонники под постом поделились впечатлениями от фото: