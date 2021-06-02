Известный украинский хореограф Алена Шоптенко часто публикует фотографии на личной странице в инстаграме. Она делится с поклонниками как повседневными аутфит, так и look для светских выходов.

К слову Тина Кароль томно позировала в белом платье на полу: дерзкое фото

Образ Елены Шоптенко

Танцовщица сфотографировалась во дворе за столиком одного из заведений Киева. Она позировала перед камерой в голубых прямых джинсах и светло-коричневой обтягивающих кофточке на молнии.

Стильный наряд Алена Шоптенко совместила с белоснежными кедами. Она распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице звезда сделала макияж, ставший удачным завершением образа. Хореограф подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы матовой нюдовою помадой.

В подписи к фото Алена Шоптенко поделилась лайфхаком – что делать, когда ожидаешь встречи с человеком, а он опаздывает. Она отметила, что написала эту публикацию, именно когда ждала друга.

"Назовем это: заметка "я-чуть-опоздаю". ⁣⁣Работает просто. В телефоне создаете заметку: в ней мы будем вести список несрочных задач, которые следует сделать позже. Это может быть рабочий лист, звонок другу, выбрать фильм на вечер, найти новые шторы, разобрать direct наконец – любое дело, которое занимает 15-30 минут. И каждый раз, когда вы слышите "Я немного опоздаю!" от человека, котрый опаздывает к вам на встречу, просто открываете эту заметку и идете по списку", – написала знаменитисть.⁣



Алена Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко

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