Народная любимица Елена Шоптенко обнародовала фото с атмосферной фотосессии. Она не часто радует поклонников новыми кадрами, поэтому фотография очень понравилась 295-тысячной аудитории подписчиков на странице хореографа в инстаграме.
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Романтический look Алены Шоптенко
Для фотосессии в красивой локации Елена выбрала очень нежное и женственное платье. Шоптенко предстала перед камерой на лестнице, надев длинное легкое платье серого цвета с белым принтом. У наряда были длинные рукава и не было декольте. Особый шарм придало то, что с одной стороны асимметричное платье было темно-синей и имело бантик на плече.
Волосы хореограф уложила в легкие локоны и забрала обратно. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых тонах.
"Призываю солнце", – написала танцовщица в публикации.
Нежный образ Алены Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко
Поклонники знаменитости не оставили пост без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес Елены.
- "Какая же вы красивая!"
- "У вас красивый образ. Платье очень интересное".
- "Красавица!"