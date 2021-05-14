Народная любимица Елена Шоптенко обнародовала фото с атмосферной фотосессии. Она не часто радует поклонников новыми кадрами, поэтому фотография очень понравилась 295-тысячной аудитории подписчиков на странице хореографа в инстаграме.

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Романтический look Алены Шоптенко

Для фотосессии в красивой локации Елена выбрала очень нежное и женственное платье. Шоптенко предстала перед камерой на лестнице, надев длинное легкое платье серого цвета с белым принтом. У наряда были длинные рукава и не было декольте. Особый шарм придало то, что с одной стороны асимметричное платье было темно-синей и имело бантик на плече.

Волосы хореограф уложила в легкие локоны и забрала обратно. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых тонах.

"Призываю солнце", – написала танцовщица в публикации.



Нежный образ Алены Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко

Поклонники знаменитости не оставили пост без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес Елены.