Тина Кароль радует поклонников не только музыкальными новинками, но и интересными коллаборациями с украинскими брендами. Недавно она представила коллекцию свечей и диффузоров. Теперь делится фотографиями со съемок рекламной кампании.
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Новый look Тины Кароль
На одном из фото артистка позировала, сидя на полу. Для съемки она выбрала белое обтягивающее платье без рукавов и с вырезами на талии. Соединила такой наряд с черными лакированными туфлями-лодочками на каблуках.
Среди украшений элегантный и соблазнительный образ Тины дополняли ожерелье и серьги. Волосы Кароль уложила в легкие локоны и убрала в сторону. Знаменитость все чаще начинает появляться перед камерами с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. И для этой съемки она выбрала именно такой макияж.
Соблазнительный look Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
Поклонникам Тины нравится изменение ее имиджа и дерзость на фотографиях. Поэтому она с радостью делится с ними новыми фотографиями, а в комментариях получает много комплиментов.
- "Красотка!"
- "Богиня!"
- "Незаконно быть такой красивой!"
- "Тина реально заставляет нас сходить с ума! Как красиво!"
- "Невероятно красивая Тина!"