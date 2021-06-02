Відома українська хореографиня Олена Шоптенко часто публікує світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Вона ділиться з шанувальниками як повсякденними аутфітами, так і look для світських виходів.

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Образ Олени Шоптенко

Танцівниця сфотографувалась на подвір'ї за столиком одного із закладів Києва. Вона позувала перед камерою в блакитних прямих джинсах та світло-коричневій обтислій кофтинці на блискавці.

Стильне вбрання Олена Шоптенко поєднала із білосніжними кедами. Вона розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі зірка зробила макіяж, що став вдалим завершенням образу. Хореографиня підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи матовою нюдовою помадою.

У підписі до фото Олена Шоптенко поділилась лайфхаком – що робити, коли очікуєш на зустріч з людиною, а вона запізнюється. Вона зазначила, що написала цю публікацію, саме коли чекала друга.

"Назвемо це: замітка "я-трохи-спізнюся". ⁣⁣Працює просто. У своєму телефоні створюєте замітку: в ній ми будемо вести список нетермінових завдань, які слід зробити колись. Це може бути робочий лист, дзвінок другу, вибрати фільм на вечір, знайти нові штори, розібрати direct нарешті – будь-яка справа, яка займає 15-30 хвилин. І кожен раз, коли ви чуєте "Я трохи спізнюся!" від людини, що спізнюється до вас на зустріч, просто відкриваєте цю замітку і йдете по списку", – написала знаменитість.⁣



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

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