Похоже, в период локдауна в Киеве Алене Шоптенко больше всего не хватает сцены, потому феерические танцевальные шоу она показывает дома. Для почти 300-тысячной аудитории в инстаграме знаменитость устроила настоящий перформанс с переодеванием.

К теме Алена Шоптенко впервые рассказала о смерти матери

Алена Шоптенко станцевала на столе

Уютный домашний костюм хореограф сменила на сразу несколько эффектных танцевальных образов, которые отвечали стилям танца. Сначала Алена Шоптенко появилась в кадре с насыщенным макияжем, в коротком мятном платье с обнаженной спиной и многочисленными блестящими браслетами. Далее – в изысканном бальном платье черного цвета и с собранными в высокий пучок волосами.

В пикантном ярко-желтом наряде – бюстгальтере с камнями и полупрозрачной мини-юбке – Шоптенко станцевала на столе, показав зажигательные движения. Впоследствии она эффектно перевоплотилась в образ Кармен, а потом надела обольстительное голубое боди с анималистическим принтом.

"Еще две недели карантина, и я чувствую, что буду готова даже спеть на этом столе", – с юмором написала Алена Шоптенко.

Новое эффектное видео Алены Шоптенко произвело фурор в сети и собрало 80 тысяч просмотров. От комментариев не удержались даже украинские звезды – Джамала, Светлана Тарабарова, Виталий Козловский, Ирина Федишин и другие. Добавим, хореограф не первый раз танцует дома. Ранее она поразила зажигательным танцем на кухне, который выполняла в смелои чернои мини-платье.