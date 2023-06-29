Украинский телеведущий поделился своим мнением о людях, которые жить в стране-террористке и имеют российский паспорт. Алексей Суханов убежден, что они также причастны к геноциду и убийствам в Украине.

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Алексей Суханов о родителях

Ведущий перестал общаться со своими родными и близкими, живущими в России. Журналисту было тяжело принять такое решение, однако, по его словам, он не мог поступить иначе. Ведущий отметил, что для него это было принципиально.

Ты знаешь, бывают моменты в жизни, и я сожалею, если откровенно, что такое произошло, когда посторонние становятся родными, а родные не доказывают свое родство,

– сказал мужчина.

Телеведущий добавил: "Для меня не существует компромисса. Каждый, у кого сейчас есть российский паспорт, причастный к геноциду и убийствам в Украине. Я не хочу об этом молчать. Кроме этого, Алексей Суханов сказал, что благодарен своим родителям за то, что те дали ему жизнь и благодаря им он понял, что "Россия – страна террористка, с которой нужно разобраться".

К слову, после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, Алексей Суханов уехал из России.

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Напомним, в начале 2022 года Алексей Суханов получил украинское гражданство. Известно, что у телеведущего до сих пор есть российский паспорт, однако он подписал официальное заявление, в котором пообещал забыть о своем российском паспорте и не пользоваться им.