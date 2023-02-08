Алексей Дурнев высказался о "химии" с Астафьевой и признался, почему не влюбится в Кароль
Источник:"Экзамен с Машей Ефросининой"
Блогер Алексей Дурнев прокомментировал личную жизнь и отношения со знаменитостями. Он признался, какие у него отношения с Дашей Астафьевой и заявил, почему не сможет влюбиться в Тину Кароль.
Известный украинский блогер Алексей Дурнев дал интервью Маше Ефросининой, в котором приоткрыл занавес личной жизни. Он поделился, какие девушки ему нравятся, и чувствует ли он что-нибудь к Даше Астафьевой.
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Алексей Дурнев об отношениях с Астафьевой
Маша Ефросинина заметила, что между Алексеем и Дашей Астафьевой видна "химия", когда они находятся вместе. Но блоггер опроверг слухи об их романе.
Она мне очень приятна, мне нравится. И как женщина как друг. Я ее знаю очень давно, был период, когда у нее не было парня, а я все равно за ней не ухаживал. Она мне больше нравится как друг,
– признался Дурнев.
Почему Дурнев не ухаживал бы за Кароль
Ефросинина предположила, что Алексею следовало бы выстроить отношения со звездой или медийной персоной. В качестве примера она предложила Тину Кароль.
Мне нравятся девушки помоложе. Тина Кароль для меня, будто с мамой в один класс ходила,
– пошутил блоггер.
36-летний Дурнев добавил, что ему нравится девушки в возрасте 25 лет. "Ты так чувствуешь себя младше в том числе. Это приятно, может, есть такая потребность. Не припомню, чтобы я заинтересовался женщиной своего возраста. Кроме Даши, конечно, Даша особенная", – заметил Алексей.
Интервью Алексея Дурнева: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Алексея Дурнева
- В октябре Алексею Дурневу приписали роман с бьюти-блогеркой Дашей Майоровой. Их увидели вместе за ужином в Черновцах. Но оба инстаграм-звезды опровергли слухи и заявили, что просто дружат.
- Также Алексей Дурнев признавался, что подумывал стать очередным героем реалити-шоу "Холостяк". Но его не удовлетворила сумма, которую он получил бы за участие в проекте – она была в четыре раза меньше, чем ожидал блогер.