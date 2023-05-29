С началом полномасштабного вторжения России Потап отошел от дел Moзgi Group и компания оказалась в руках Ирины Горовой. Теперь она строит сотрудничество, основанное на доверии, откровенности, честности, эмпатическом отношении друг к другу. Именно такой якобы будет ее коллаборация с репером OTOY, выступавшим в полуфинале Евровидения-2023 с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой.
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Ирина Горовая начала сотрудничество с OTOY
Наш с OTOY тандем – это лишь первый шаг к тому, чтобы создать прецедент на рынке, который изменит отношение к лейблам и продюсерам в целом. Слава, поздравляю тебя в нашей дружной и супер профессиональной команде, которая помогает стать по-настоящему заметным,
– обратилась Ирина Горовая.
Как отреагировал Алексей Дурнев
Если подавляющее большинство комментаторов обрадовалось коллаборации Moзgi Entertainment с OTOY, пожелало обоим успехов и даже заявило, что "этот тандем разорвет", то Алексей Дурнев отреагировал очень неожиданно. Он вспомнил украино-боливийскую певицу Мишель Андраде, которой продюсерский центр Горовой занимался до вторжения России.
"А Мишельку так и не раскрутили", – написал ютуб-блогер. Если Ирина Горовая только улыбнулась смайликом, то OTOY вступился за коллегу и похвалил ее последний релиз – мини альбом Metamorfosis, в который вошли три песни.
"Ничего не знаю, но вчерашний релиз, где она под дрилл начитывает, – огонь", – ответил рэпер Алексею Дурневу.
Скриншот из инстаграма Ирины Горовой
- Напомним, в июне 2022 года Мишель Андраде объявила, что расторгла контракт с Потапом и продюсерским центром Moзgi Entertainment. После 5-летнего сотрудничества девушка стала самостоятельной артисткой, но продолжила диалог с лейблом на "совершенно других условиях". Все вроде бы потому, что они сами переформатировались, чтобы предоставлять свои услуги разным исполнителям.
- Уже в интервью 24 Каналу Мишель Андраде пояснила, что свободная артистка, которая "пользуется услугой дистрибьюции от Мозги". Она заверила, что это было "взаимное решение".