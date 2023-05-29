С началом полномасштабного вторжения России Потап отошел от дел Moзgi Group и компания оказалась в руках Ирины Горовой. Теперь она строит сотрудничество, основанное на доверии, откровенности, честности, эмпатическом отношении друг к другу. Именно такой якобы будет ее коллаборация с репером OTOY, выступавшим в полуфинале Евровидения-2023 с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой.

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Ирина Горовая начала сотрудничество с OTOY

Наш с OTOY тандем – это лишь первый шаг к тому, чтобы создать прецедент на рынке, который изменит отношение к лейблам и продюсерам в целом. Слава, поздравляю тебя в нашей дружной и супер профессиональной команде, которая помогает стать по-настоящему заметным,

– обратилась Ирина Горовая.

Как отреагировал Алексей Дурнев

Если подавляющее большинство комментаторов обрадовалось коллаборации Moзgi Entertainment с OTOY, пожелало обоим успехов и даже заявило, что "этот тандем разорвет", то Алексей Дурнев отреагировал очень неожиданно. Он вспомнил украино-боливийскую певицу Мишель Андраде, которой продюсерский центр Горовой занимался до вторжения России.

"А Мишельку так и не раскрутили", – написал ютуб-блогер. Если Ирина Горовая только улыбнулась смайликом, то OTOY вступился за коллегу и похвалил ее последний релиз – мини альбом Metamorfosis, в который вошли три песни.

"Ничего не знаю, но вчерашний релиз, где она под дрилл начитывает, – огонь", – ответил рэпер Алексею Дурневу.

Скриншот из инстаграма Ирины Горовой