В продюсерском центре Потапа и Ирины Горовой Mozgi Entertainment Мишель Андраде была с 2016 года. Более пяти лет он занимался ее раскруткой, но недавно певица и ведущая тревел-шоу "Орел и решка" стала самостоятельной артисткой.

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Мишель Андраде расторгла контракт с Mozgi Entertainment

Я уже не являюсь продюсерским продуктом Mozgi. Мы работаем, мы продолжаем поддерживать друг друга, но совсем на других условиях. Я самостоятельная артистка, я сама принимаю решение, но если нужна какая-то помощь, конечно же, Mozgi поддерживают,

– поделилась Мишель Андраде.

Она призналась, что ее друг Позитив тоже больше не является артистом Mozgi Entertainment, но их сотрудничество продолжается. Все потому, что продюсерский центр вроде бы стал лейблом и готов заниматься многими, а не только несколькими музыкантами.

"Mozgi тоже переформатировали себя. Они уже не продюсерский центр, они – открытый лейбл, который готов предоставить свои услуги разным артистам", – разъяснила певица.

Мишель Андраде с Потапом, Дорофеевой, Позитивом и Дядей Вадей с Mozgi / Фото с инстаграма певицы

Мишель Андраде о карьере певицы

Год назад певица стала ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка", а перед войной сняла второй сезон. Так что времени на музыку в Мишель Андраде меньше. Однако, карьеру певицы она продолжает.

Я планирую EP (миниальбом, – 24 канал). Возможно, три-четыре песни на украинском языке. Мне очень хочется посвятить эти песни украинцам, Украине. Конечно же, творчество продолжается,

– заявила экс-подопечная Потапа.

Более того, 24 июня у нее состоялся релиз трека с Позитивом и Alina Pash – "Перед світанком", о котором она рассказывала в интервью Славе Демину.

"Мне очень легко работается с Лешей в плане того, что он может делать музыку, у меня получается делать классные мелодии, тексты. Пока это единственное, что у нас есть общее с ним", – поделилась Мишель Андраде.

Полное интервью Мишель Андраде со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о разрыве с Mozgi Entertainment – на 7:45)