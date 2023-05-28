Певец получил много хейта из-за концерта в день удара по Днепру. Напомним, что оккупанты попали в медицинское учреждение в городе, там есть погибшие.

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После концерта в комментариях артисту написали, что "это позор – петь, когда в Днепре разбомбили больницу", "танцы в клубах, это перебор", "такое впечатление, что они живут в другой реальности", "дико выглядит".



Монатик получил хейт за концерт в Одессе / Скриншот комментариев

Певец отреагировал на хейт

На странице в Instagram Монатик сообщил, что благодаря этому концерту ему удалось собрать полмиллиона гривен для помощи раненым украинским военным.

Артист резко ответил хейтерам: "Я надеюсь, вы это написали всем, кто вчера дал концерт" Также певец отреагировал на хейт из-за того, что он якобы "долго переобувался в украинские песни". "Попробуйте быстрее", – сказал Монатик.



Монатик отреагировал на хейт из-за концерта в Одессе / Скриншот с его инстаграммы

Кроме того, артиста в комментариях поддержала жена.

Горжусь тобой любимый, сколько добра ты делаешь на пользу людей и государства! Ты чрезвычайный пример для наших сыновей! Сколько нужных, светлых эмоций ты подарил людям, музыкально-танцевальная терапия, да еще и материальная помощь нашим бойцам! Продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы приближать победу Украины,

– написала Ирина.

Напомним, что война застала Монатика в Барселоне с женой и детьми, а в июле он уже вернулся в Украину. Артист ездил по миру с благотворительными концертами, а впоследствии начал проводить тур по Украине. Как артист помогает стране в борьбе и почему он не пошел воевать – читайте в нашей статьи.

Кроме того, Монатик дает концерты для военных, пограничников, врачей и полиции, во время массированного обстрела Украины выступал для детей в бомбоубежище Охматдет, встречался с ранеными воинами во Львове.