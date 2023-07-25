Таки перевел: Alekseev обновил трек "Как ты там" – как он звучит на украинском
Источник:Alekseev
Alekseev на днях выступал на концерте в Киеве. На сцене он исполнил свои популярные песни. В частности, треки "А я плыву" и Ziron'ka. К тому же впервые спел русскоязычный хит "Как ты там" на украинском. Фанаты были поражены новым звучанием песни, зал подпевал артисту в унисон.
По словам исполнителя, премьера композиции состоится уже совсем скоро. Известно, что певец работает над переводом других своих треков. Так что поклонники с нетерпением ждут "Пьяное солнце", "Навсегда", "Океанами стали" и другие хиты артиста.
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Alekseev перевел песню "Как ты там" на украинский
Ранее исполнитель не обновлял свои популярные русскоязычные треки, а создавал только новые украинские песни. Однако фаны поддержали инициативу певца. Зрители концерта громко подпевали и аплодировали исполнителю во время первого исполнения песни "Как ты там" вживую.
Какое счастье слышать, что вы поете со мной "Как ты там" во время первого исполнения вживую. Скоро премьера,
– отметил артист.
Реакция поклонников
Фаны в восторге от новинки. Они убеждены, что украинская песня звучит лучше, чем оригинал, поэтому очень ждут релиз трека:
- "На украинском звучит гораздо лучше";
- "Наконец-то";
- "Необычно слушать "Как ты там" на украинском, но мне нравится";
- "Очень хорошо";
- "Как это прекрасно"
- "Божественно";
- "Классно звучит";
- "Думаю, синглы "Навсегда" и "Океанами стали" по-украински будут звучать непревзойденно".
Украиноязычные новинки от исполнителей
- Монатик продолжает переводить свои русскоязычные хиты. В частности, на днях он порадовал поклонников новым звучанием трека "Мокрая". Ранее он перевел свою песню "Кружит", теперь она называется "Каждый раз". Поклонники фанатеют от новых версий треков.
- Владимир Дантес обновил трек "Девочка Оля". Переведенная песня звучит по-новому, но имеет схожие мотивы с русской версией, что создает чувство ностальгии. К тому же в композиции даже есть строчка из стихотворения Леси Украинки: "Без надежды таки надеюсь".
- Макс Барских перевел уже четыре своих русскоязычных трека. По-украински звучат песни: "Туманы", "Береги" и "Подруга-ночь". Теперь также можно услышать украинскую версию популярной песни "Хочу танцевать".