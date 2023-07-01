Артист, который недавно перевел "Подруга-ночь" на украинский, поделился с подписчиками видео, где спел отрывок из еще одного нового трека "Хочу танцевать". Поклонники в восторге от обновленной песни. Они уже написали множество приятных комментариев исполнителю за то, что тот продолжает обновлять свой репертуар.
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Текст песни "Хочу танцевать" Макса Барских на украинском языке
Снова
Ты приблизила усталость и боль,
Наконец останавливается круг,
Остаюсь один
Я беру выходной,
Буду в одиночестве.
Я сегодня пришел сюда напиться
Не важен никто,
Нет кнопки стоп.
Нужно, чтобы я забыл.
Все забыл, всех забыл
Да мне все равно
Где ты, с кем ты, сегодня меня потеряла,
И я растворяюсь в ночи,
Заливаю печаль, забываю тебя.
И лучше не мешай,
Я хочу танцевать
Хочу танцевать,
Хочу танцевать,
Хочу-чу
Я хочу танцевать,
Хочу танцевать,
Хочу-чу
Завтра я пойму как от тебя уйти,
А сейчас я не знаю, что именно тебе ответить
Реакция сети
Поклонники удивлены количеством обновленных треков от Макса. К тому же фанам певца украинская версия песни "Хочу танцевать", как и все предыдущие, пришлась по душе:
- "Песни на украинском по новому звучат. Так круто";
- "Как же хорошо на украинском. Спасибо тебе, Макс, за это исполнение";
- "Очень классный перевод";
- "Как же круто звучит на украинском. Это какая-то фантастика";
- "Браво. Шикарное звучание";
- "В восторге".