Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая объявила поклонникам радостную новость. Певица выходит замуж за бойфренда, motion-дизайнера группы Hawx Павла Тараненко.

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Александра Зарицкая выходит замуж

Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "Без Кохання". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить,

– поделилась Александра Зарицкая.

Исполнительница опубликовала совместные фото с женихом-бойфрендом. Они позировали на природе. На одном из кадров Александра засветила кольцо на безымянном пальце.



Саша Зарицкая с любимым / Фото из инстаграма KAZKA



Саша Зарицкая с любимым / Фото из инстаграма KAZKA

Также группа KAZKA представила видео на песню "Без кохання", где Саша Зарицкая предстает в образе невесты. "А я все равно ищу твои глаза среди толпы. На каждом концерте я пою тебе песню "Він" и улыбаюсь, когда вижу, как люди целуются. Любовь. Это так особенно. Любить. Даже на расстоянии, даже когда мы все время вместе. Мне тебя всегда будет мало", – добавила звезда.

KAZKA – "Без кохання": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Александры Зарицкой