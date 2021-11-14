Александра Яремчук может не попасть в США: кто согласился поехать на "Мисс Мира" вместо нее

Уже через пять дней, 19 ноября, "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук должна отправиться в США на "Мисс Мира 2021", однако она до сих пор не получила американскую визу. 24 канал узнал, кто согласился представить Родину вместо нее.

Два дня назад, 12 ноября, появилась информация, что 22-летняя "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук не только не получила визу в Пуэрто-Рико, но и не знает дату и время собеседования в Посольстве США. Эксклюзивно для 24 канала глава PR-службы конкурса красоты рассказала, что вместо нее уже согласилась поехать "Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай.

Важно Участие Александры Яремчук на "Мисс Мира 2021" под угрозой: в чем проблема "Мисс Украины"

Иванна Лесик заверила, что "невозможных задач для их команды не существует", поэтому они готовы всего за пять дней подготовить Ольгу Шамрай к "Мисс Мира 2021". Да, девушке придется выучить танец, который для Александры Яремчук поставил Дмитрий Жук, сняться в промороликах, втиснуться в готовое платье и взять уроки макияжа, ведь в Пуэрто-Рико она полетит без визажиста.

Ольге мы уже сообщили, она готова представить Украину на "Мисс Мира 2021". Хотя и Ольга, и комитет надеются, что Александра Яремчук получит визу и улетит в Пуэрто-Рико,

– рассказала Иванна Лесик.

Она добавила, что комитету конкурса "Мисс Украина" на постоянной связи с победительницами. Девушкам помогают с организацией интервью и развитием благотворительных проектов.

"Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай / Фото из пресс-службы

Почему "Мисс Украина 2021" до сих пор не получила визу

, вместо Александры Яремчук на "Мисс Мира 2021" должна была поехать, однако у девушки тоже нет американской визы.

Глава PR-службы "Мисс Украина" подчеркнула, что Александре Яремчуку не назначили дату собеседования только потому, что Посольства США в Украине работает в карантинном режиме. Следовательно, процедура получения виз затягивается.

Оргкомитет Miss World Limited помогает нам в получении даты на собеседование и готов содействовать в любом вопросе, чтобы Украина была достойно представлена ​​на самом масштабном всемирном конкурсе красоты.

– объяснила Иванна Лесик.

Для 24 канала она подтвердила информацию, что ранее Александре Яремчуку отказывали во въезде в США. Тогда девушка планировала улететь в Штаты с туристической целью.

"Посольство США в Украине дает отказ всем в стандартной форме. Выпускнице вуза и незамужней девушке не так просто получить туристическую визу", – отметила представительница конкурса красоты.

Интересно О жизни до конкурса, отношениях и победе: интервью с "Мисс Украина 2021" Александрой Яремчук

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук с победительницами / Фото из пресс-службы