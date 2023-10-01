Знаменитый блоггер Волошин ошеломил суммой, которую зарабатывает в месяц
Источник:Александр Волошин
На днях украинский блоггер Александр Волошин рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц. Выяснилось, что сейчас доходы мужа Анны Тринчер превышают 70 тысяч долларов.
В то же время, еще в мае Александр отмечал, что зарабатывает более 50 тысяч долларов. Тогда он не рассекретил точную сумму заработка, считая, что она "может посеять лишние мнения у людей". В то же время теперь блогер решил быть откровенным с поклонниками и назвал сумму, которую зарабатывает. Кроме того, он рассказал о своих источниках дохода.
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Сколько зарабатывает Александр Волошин
Доход мужчины превышает 70 тысяч долларов, то есть более 2,5 миллиона гривен.
YouTube – более 40 тыс. долларов в месяц сейчас приносит. Инвестиции – около 10 тыс. долларов в месяц. Проект NexVel – около 25 тыс. долларов в месяц,
– поделился блоггер.
Сколько зарабатывает блоггер Александр Волошин / Скриншот с инстаграмм-сторис
Сколько зарабатывают другие украинские блоггеры
- У блоггера из Ивано-Франковска Димы Варварука есть около миллиона подписчиков в инстаграмме и зарабатывает он в месяц около одного миллиона гривен. Известно, что одна рекламная отметка у Дмитрия стоит 110 тысяч гривен.
- Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова признавалась, что из инстаграмма получает около 150 - 200 тысяч гривен (4 - 5 тысяч долларов). В то же время, она зарабатывает меньше, чем ее звездный муж.
- Блоггерша Даша Квиткова в месяц зарабатывает 30 – 40 тысяч долларов, но эта сумма делится на нее и на ее большую команду.
- 20-летняя блоггерша Юлия Верба рассказала о сумме, которую ей удалось больше заработать. По ее словам, это 50 тысяч долларов в месяц. Самая дорогая покупка в жизни девушки – квартира.