Знаменитый блоггер Волошин ошеломил суммой, которую зарабатывает в месяц

1 октября 2023, 14:39
Читати новину українською

Источник:

Александр Волошин

На днях украинский блоггер Александр Волошин рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц. Выяснилось, что сейчас доходы мужа Анны Тринчер превышают 70 тысяч долларов.

В то же время, еще в мае Александр отмечал, что зарабатывает более 50 тысяч долларов. Тогда он не рассекретил точную сумму заработка, считая, что она "может посеять лишние мнения у людей". В то же время теперь блогер решил быть откровенным с поклонниками и назвал сумму, которую зарабатывает. Кроме того, он рассказал о своих источниках дохода.

Это интересно Жить у них не планирует: блоггер Волошин признался, сколько квартир уже купил и какова их стоимость

Сколько зарабатывает Александр Волошин

Доход мужчины превышает 70 тысяч долларов, то есть более 2,5 миллиона гривен.

YouTube – более 40 тыс. долларов в месяц сейчас приносит. Инвестиции – около 10 тыс. долларов в месяц. Проект NexVel – около 25 тыс. долларов в месяц,
– поделился блоггер.


Сколько зарабатывает блоггер Александр Волошин / Скриншот с инстаграмм-сторис

Сколько зарабатывают другие украинские блоггеры

  • У блоггера из Ивано-Франковска Димы Варварука есть около миллиона подписчиков в инстаграмме и зарабатывает он в месяц около одного миллиона гривен. Известно, что одна рекламная отметка у Дмитрия стоит 110 тысяч гривен.
  • Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова признавалась, что из инстаграмма получает около 150 - 200 тысяч гривен (4 - 5 тысяч долларов). В то же время, она зарабатывает меньше, чем ее звездный муж.
  • Блоггерша Даша Квиткова в месяц зарабатывает 30 – 40 тысяч долларов, но эта сумма делится на нее и на ее большую команду.
  • 20-летняя блоггерша Юлия Верба рассказала о сумме, которую ей удалось больше заработать. По ее словам, это 50 тысяч долларов в месяц. Самая дорогая покупка в жизни девушки – квартира.

Автор: Софія Хомишин