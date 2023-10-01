Знаменитый блоггер Волошин ошеломил суммой, которую зарабатывает в месяц

На днях украинский блоггер Александр Волошин рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц. Выяснилось, что сейчас доходы мужа Анны Тринчер превышают 70 тысяч долларов.

В то же время, еще в мае Александр отмечал, что зарабатывает более 50 тысяч долларов. Тогда он не рассекретил точную сумму заработка, считая, что она "может посеять лишние мнения у людей". В то же время теперь блогер решил быть откровенным с поклонниками и назвал сумму, которую зарабатывает. Кроме того, он рассказал о своих источниках дохода.

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Сколько зарабатывает Александр Волошин

Доход мужчины превышает 70 тысяч долларов, то есть более 2,5 миллиона гривен.

YouTube – более 40 тыс. долларов в месяц сейчас приносит. Инвестиции – около 10 тыс. долларов в месяц. Проект NexVel – около 25 тыс. долларов в месяц,

– поделился блоггер.



Сколько зарабатывает блоггер Александр Волошин / Скриншот с инстаграмм-сторис

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