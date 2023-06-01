Александр Пономарев намекнул на новые отношения после двух неудачных браков: "Все хорошо"

Народный артист Александр Пономарев был женат дважды – на Елене Мозговой, которая ему изменила, и Виктории Мартынюк, родившей ему сына. Он никогда не говорит о личной жизни, а тут намекнул, что имеет новые отношения.

Если троих своих детей Александр Пономарев изредка показывает, то любимых женщин – никогда. Со второй женой певец расстался 11 лет назад и с тех пор ни с кем не появлялся на людях. Однако, похоже, сердце артиста занято.

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Александр Пономарев намекнул на новые отношения

Все в порядке, поэтому давай это не трогать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя,

– в шутку прокомментировал Александр Пономарев.

В то время как прошлые браки певец прокомментировал охотнее. Он признался, что с первой женой Еленой Мозговой общается редко, однако до войны "чем мог помогал".

"У меня произошло так в жизни, что изменили. Я попытался простить, потом еще раз изменили. Я не смог простить и ушел. Так произошло. Я Елену уважаю, благодарен ей за дочь, уважаю ее как мать своего ребенка. Поэтому ничего плохого не хочу о ней говорить. Это была жизнь", – поделился Александр Пономарев.

На Викторию Мартынюк он якобы тоже зла не держит, однако объясняет, что они разошлись, потому что выбор стал между ней и дочерью Женей от Мозговой.

"Не сложилось. У меня было ошибочное суждение, что в 30 лет я могу договориться даже со змеей, мне казалось, что я человека смогу изменить. Это была моя ошибка. Мы не совпали по характерам. А потом, когда она сказала: "Выбирай – или я, или Женя", дочь моя. Женя же со мной жила после нашего развода с Еленой. Она не очень ее любила. Я сказал, что дочь я выбрать не могу, она уже выбрана. А жену могу. Так мы и разошлись", – объяснил артист.