49-летний Александр Пономарев крайне редко делится подробностями личной жизни и почти не дает интервью. Он рассказывает в основном о творчестве, тогда как 25 апреля, в День дочери, показал редкий кадр со своими девушками и сыном.

Читайте также Камалия после заявления о разводе с миллиардером рассказала, с кем сейчас живут ее дочери

Александр Пономарев показал всех троих детей

Если 16-летний Саша жил со звездным отцом в Киеве, то дочери – 25-летняя Евгения и 28-летняя Зоя, которую Елена Мозговая родила до гражданского брака с Пономаревым, давно были самостоятельными и виделись с ним редко. На семейном фото девушки поразили сходством, а мальчик пушистыми кудрями и бейби-фейсом.

"С Днем дочери", – лаконично подписал певец.

Александр Пономарев с тремя детьми / Фото из фейсбука певца

В фейсбуке на семейный кадр отреагировали бурно – десятками восторженных комментариев:

"Молодой многодетный папа. Счастье вам большой и долгих лет жизни";

"Здоровья крепкого вам и вашим детям. Мирного неба и Божьего благословения";

"Какая радость видеть вас всех";

"Пусть ваши дочери будут счастливы, а Бог дарит им добрую и щедрую судьбу";

"У замечательного талантливого папы прекрасные дети";

"Искренне поздравляю. Какое замечательное семейное фото".

Кстати, 25-летие Евгения праздновала совсем недавно, в марте. Александр Пономарев тогда опубликовал фотоколлаж с архивными фото, а Елена Мозговая писала, что очень соскучилась и любит "навсегда и безусловно". У Саши, сына артиста от экс-жены Виктории Мартынюк, день рождения был в феврале, ему исполнилось 16, и похож он больше на маму, чем на знаменитого отца.