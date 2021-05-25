47-летнего Александра Пономарева считают одним из самых желанных холостяков страны, однако до сих пор неизвестно, свободно ли его сердце. Подробности личной жизни артист держит за семью замками, а новые отношения, если таковые есть или будут, обнародовать не станет.

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Все потому, что певец имел "опыт негативной "рекламы" личных отношений". Пономарев жил в гражданском браке с продюсером Аленой Мозговой, которая родила ему дочь Евгению и дважды изменяла. Впоследствии он женился на 13 лет младшей студентке Виктории Мартынюк, от которой воспитывает сына Александра. Через шесть лет семья распалась, а женщина стала распускать слухи, что бывший звездный муж поднимал на нее руку и изменял.

Сказать, что я хороший советчик в вопросах семьи, не могу, потому что уже проиграл со счетом 2:0. Два раза у меня не получилось. И для меня это довольно болезненный вопрос, на который я сам ищу ответы,

– заявил Александр Пономарев.

Музыкант откровенно признался, что хотел бы стать примерным семьянином, но жениться раз и навсегда и построить крепкую семью у него не получилось.

"Я семейный человек и хотел бы иметь одну семью всю свою жизнь. Но так вот Боженька мне дал испытания. Однако родились дети прекрасные, и слава Богу", – добавил певец.

Добавим, ранее Александр Пономарев рассказывал, что не общается с бывшей женой Викторией Мартынюк. Тогда как с Еленой Мозговой они связываются и "дружат" в фейсбуке, но время от времени продюсер удаляет бывшего из друзей.