Известный украинский артист Александр Пономарев состоял в двух браках, однако все они завершились разводом. Теперь он скрывает личную жизнь от публики.

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Александр Пономарев об отношениях

Ходят слухи, что сейчас сердце исполнителя занято. Александр Пономарев признался, что не планирует скрывать новую избранницу и свои отношения. Но рассказывать об этом артист тоже не спешит.

Мои личные дела после предыдущего опыта я теперь на публику не выношу. Точка,

– подчеркнул Александр Пономарев.

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Личная жизнь Александра Пономарева