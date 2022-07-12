Я не до конца верю, – Александр Педан об оправдании Поляковой и Ефросининой из-за языка

Телеведущий Александр Педан поделился, как относится к оправданиям его коллег по русскому языку. Он признался, что не до конца верит Поляковой и Ефросининой.

Отказ Оли Поляковой и Маши Ефросининой общаться по-украински в своем шоу спровоцировало обсуждение в сети. Потому это прокомментировал и телеведущий Александр Педан.

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Александр Педан о "языковом скандале" Поляковой и Ефросининой

Про коллег или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис. Потому что английский вы выучить можете, а украинский – нет? Здесь у меня что-то не совпадает. Вопрос в чем? Трудно? Так трудно. А нам не сложно отстраивать, воевать? Этот переход, трансформация Украины в Украину наконец-то – она тяжелая, так не бывает, что легко,

– объяснил телеведущий.

Александр Педан добавил, что говорит об этом по собственному опыту, потому что и самому приходилось учить украинский в начале его карьеры. К тому же он перевел свой ютуб-канал также на украинский недавно.

"Я говорю это сейчас не просто как человек, которому легко, который из Хмельницкого. Я учил украинский язык, у меня был эпизод, когда меня чуть не выгнали из телевидения, потому что именно тогда пошел первый закон, что ведущие должны вести на украинском. Еще не было телепроекту, все было на старте. Продюсер говорил: все нормально, кроме этого мальчика, который не знает украинский. Это нелегко, но это нужно. Значит, это ваш трудный, но важный для Украины шаг. Вот и все".

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Ведущий подчеркнул, что вопрос языка – важный: "Сейчас все разговоры по поводу языка – говорят, не ко времени. Друзья, мы должны перейти на украинский язык. Все, что "вещается" – должно перейти на украинский язык. Здесь менее агрессивно должно работать государство, но лидеры должны включиться".

Обсуждение языка Поляковой и Ефросининой