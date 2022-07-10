Писатель и соучредитель проекта "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец высказал свое мнение на этот счет. Его он озвучил 24 каналу.

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Это было уже. Это аргумент "я не хочу каверкать" только в 2022 году. Это мнение мы слышали от каждого украинского политика и чиновника, который не хотел переходить на украинский,

– подчеркнул Украинец.

И добавил, что каждый человек, который не хочет говорить по-украински, использует именно этот тезис. Однако есть вторая сторона, мол, "если я захочу, то смогу говорить, но есть не хочу".

По его словам, если люди не практикуют язык, то он и не будут уметь на нем говорить и у них будет более слабый словарный запас.

"И если работники наших медиа решат, что они уже не знают украинский. И предыдущие 30 лет им вообще не намекнули на то, в какой стране мы живем. Они не хотят меняться, но желали бы, чтобы мир изменился под наши нужды", – добавил он.

Украинский нормально монетизируется: пример Стерненко

Однако отличным примером того, что русскоязычный контент в Украине отходит на второй план, является канал на ютубе активиста Сергея Стерненко.

"В свое время русскоязычный контент был способом быстро "набить" аудиторию. Однако после того, как Стерненко набрал миллион подписчиков на ютубе, очень странно говорить, что украинский язык не может нормально монетизироваться. Это значит, что вы этого не умеете и проблема тогда у вас ", – убежден украинец.

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По словам звезд, в программе зрители привыкли к ним, как к таким, которые не подбирают слова, фонтанируют и между ними происходит своя химия. Именно поэтому, объясняют знаменитости, им легче писать шоу на русском.

"Потому что мы до этого да, действительно, все время говорили по-русски – и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, да на украинском, к сожалению, не получится. И вам самим будет не интересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова", – отметила Полякова.